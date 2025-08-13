Терористи взривиха основен газопровод в северозападната част на Пакистан, прекъсвайки доставките за най-голямата провинция на страната – Пенджаб, съобщиха от полицията.
Инцидентът, който е поредният от серия подобни взривове през последните месеци, се случи в района Лаки Марват в северозападната провинция Хайбер-Пахтунхва, заяви пред медиите говорителят на местната полиция Амир Хан в сряда.
Терористите са детонирали поставените на газопровода експлозиви, добави той, като уточни, че взривът е причинил прекъсване на газоснабдяването за района Мианвали в Пенджаб.
Това е четвърти подобен акт на нападение на същото място за по-малко от три месеца.
Все още няма изявлние за поемане на отговорност за експлозията.
Въпреки това, силите за сигурност обвиняват терористичната групировка Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP), която има дълга история на нападения срещу силите за сигурност и правителствени обекти.
Силите за сигурност проведоха операция по издирване в района с цел откриване на извършителите.
Лаки Марват отдавна е огнище на тероризъм и насилие, като Техрик-и-Талибан Пакистан многократно е извършвала нападения срещу силите за сигурност, особено срещу полицаи, през последните години.