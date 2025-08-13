Терористи взривиха основен газопровод в северозападната част на Пакистан, прекъсвайки доставките за най-голямата провинция на страната – Пенджаб, съобщиха от полицията.

Инцидентът, който е поредният от серия подобни взривове през последните месеци, се случи в района Лаки Марват в северозападната провинция Хайбер-Пахтунхва, заяви пред медиите говорителят на местната полиция Амир Хан в сряда.

Терористите са детонирали поставените на газопровода експлозиви, добави той, като уточни, че взривът е причинил прекъсване на газоснабдяването за района Мианвали в Пенджаб.

Това е четвърти подобен акт на нападение на същото място за по-малко от три месеца.

Все още няма изявлние за поемане на отговорност за експлозията.