На международното летище Логан в Бостън, вълнуваща сцена се разигра, когато три момичета от Газа стъпиха на американска земя сред аплодисменти, развявайки палестински знамена и посрещнати от доброволци.
Те са част от по-широка евакуационна инициатива, ръководена от HEAL Palestine – неправителствена организация, базирана в Охайо, която предоставя спешна и дългосрочна подкрепа на палестински деца и техните семейства.
Сред пристигналите беше 14-годишната Рахаф Ал-Далу, която е получила тежки изгаряния и рани от шрапнели при израелски въздушен удар, който е убил майка ѝ и тримата ѝ братя и сестри, според информацията на организацията.
На летището в Бостън Рахаф беше посрещната от леля си Ел-Халили.
„Рахаф е част от мен и тя е част от Газа“, каза Ел-Халили на арабски.
„Толкова, толкова ми е трудно“, добави тя за срещата. „Защото тогава си спомням за [покойната] сестра ми, нейните [покойни] деца, а след това си спомням за собствените си деца.“
Ел-Халили живее в Съединените щати повече от година, придружавайки своя братовчед Адам, който получава медицинска помощ в Далас след ампутация на крак.
Тя остава дълбоко свързана с роднините си в Газа, включително седем дъщери, които описва като изплашени и гладни. „Те са уплашени и гладни“, каза тя. „Последния път, когато ги видях [по телефона], изглеждаха толкова слаби от липса на храна. Трудно ми е да ям, знаейки това.“
Другите две момичета, и двете на 12 години, също се сблъскват с тежки здравословни проблеми. Себа Абуабеда е с двойна ампутация и ще продължи лечението си в Сиатъл. Рахаф Абуавад се бори с хронични медицински състояния, влошени от разпадащата се здравна система в Газа, и ще бъде изпратена в Кълъмбъс, Охайо.
Тази група се присъединява към 11 палестински деца, доведени в САЩ тази седмица от HEAL Palestine, като общо 62 деца досега са получили достъп до американски медицински заведения. Повечето страдат от ампутации или сериозни изгаряния. Много от тях ще останат при приемни семейства или в болнични жилища по време на лечението.
Мрачна реалност отвъд въображението
Нора Халил, доброволка в организацията, подчерта, че недохранването е един от основните проблеми, пред които са изправени децата в Газа.
Тя акцентира върху сериозността на ситуацията: „Условията, в които живеят сега, са по-ужасяващи от това, което виждаме във филмите.“ Халил добави, че децата ще получат незабавна медицинска помощ за лечение на нараняванията и недохранването, последвана от продължителна грижа за тяхното възстановяване.
Марта Милър, медицинска сестра от Бостън и член на „Лекари срещу геноцида“, също беше сред тези, които посрещнаха децата на летището. Тя сподели, че присъствието ѝ е мотивирано от желание да подкрепи семействата, пристигащи от Газа.
„Да посрещнеш с добре дошъл някого, който е преминал през толкова много“, каза Милър, добавяйки: „Много съм разстроена от това, което нашето правителство и страна правят в Палестина, така че това е начин да направя нещо положително.“
Израелската блокада влошава глада
След решението на Израел да прекрати споразумението за примирие с палестинската съпротивителна група Хамас през март, беше наложена пълна блокада на хранителни и основни доставки за Газа, което предизвика широко осъждане от международната общност.
Палестинското министерство на здравеопазването съобщи на 1 август, че още седем палестинци в Газа са починали от глад, с което общият брой на смъртните случаи поради израелския глад от октомври 2023 г. достига 169, включително 93 деца.
Световната програма за храни (WFP) изчислява, че един от четирима палестинци в Газа е изправен пред условия, подобни на глад, като 100 000 жени и деца страдат от остра недохраненост.
Геноцидът в Газа, започнал през октомври 2023 г., уби близо 61 000 палестинци според Министерството на здравеопазването на Газа, повечето от тях жени и деца.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите далеч надхвърля официалните доклади, като се оценява, че може да достигне до 200 000.