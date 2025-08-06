На международното летище Логан в Бостън, вълнуваща сцена се разигра, когато три момичета от Газа стъпиха на американска земя сред аплодисменти, развявайки палестински знамена и посрещнати от доброволци.

Те са част от по-широка евакуационна инициатива, ръководена от HEAL Palestine – неправителствена организация, базирана в Охайо, която предоставя спешна и дългосрочна подкрепа на палестински деца и техните семейства.

Сред пристигналите беше 14-годишната Рахаф Ал-Далу, която е получила тежки изгаряния и рани от шрапнели при израелски въздушен удар, който е убил майка ѝ и тримата ѝ братя и сестри, според информацията на организацията.

На летището в Бостън Рахаф беше посрещната от леля си Ел-Халили.

„Рахаф е част от мен и тя е част от Газа“, каза Ел-Халили на арабски.

„Толкова, толкова ми е трудно“, добави тя за срещата. „Защото тогава си спомням за [покойната] сестра ми, нейните [покойни] деца, а след това си спомням за собствените си деца.“

Ел-Халили живее в Съединените щати повече от година, придружавайки своя братовчед Адам, който получава медицинска помощ в Далас след ампутация на крак.

Тя остава дълбоко свързана с роднините си в Газа, включително седем дъщери, които описва като изплашени и гладни. „Те са уплашени и гладни“, каза тя. „Последния път, когато ги видях [по телефона], изглеждаха толкова слаби от липса на храна. Трудно ми е да ям, знаейки това.“

Другите две момичета, и двете на 12 години, също се сблъскват с тежки здравословни проблеми. Себа Абуабеда е с двойна ампутация и ще продължи лечението си в Сиатъл. Рахаф Абуавад се бори с хронични медицински състояния, влошени от разпадащата се здравна система в Газа, и ще бъде изпратена в Кълъмбъс, Охайо.

Тази група се присъединява към 11 палестински деца, доведени в САЩ тази седмица от HEAL Palestine, като общо 62 деца досега са получили достъп до американски медицински заведения. Повечето страдат от ампутации или сериозни изгаряния. Много от тях ще останат при приемни семейства или в болнични жилища по време на лечението.

Мрачна реалност отвъд въображението