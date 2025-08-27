Най-малко 30 души загинаха при свлачище, предизвикано от проливни дъждове в северната част на Индия, съобщи информационната агенция ANI. Трагедията настъпва във вторник по популярния поклоннически маршрут към индуисткото светилище Вайшно Деви, в района Джаму – част от федерално администрираната територия Джаму и Кашмир.

Свлачищата доведоха до официални предупреждения хората да останат по домовете си през нощта.

Метеоролозите прогнозират нови валежи, гръмотевични бури и силни пориви на вятъра за планинския регион Ладак, докато Джаму се очаква да бъде засегнат от проливни валежи.

"Комуникациите са почти напълно прекъснати", заяви главният министър на Джаму и Кашмир Омар Абдула, като допълни, че се работи по възстановяване на телекомуникационните услуги.

Свлачището до индуисткия храм Вайшно Деви по маршрута на поклонниците, отне живота на най-малко 30 души във вторник, съобщи информационната агенция ANI.

Това е поредното бедствие, причинено от проливните дъждове в Хималайския регион, които миналата седмица отнеха живота на 60 души, а 200 са в неизвестност в Киштва в индийски Кашмир.

Властите наредиха затварянето на учебните заведения в Джаму, където метеоролозите съобщиха за 368 мм (14,5 инча) дъжд във вторник.