ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Проливните дъждове в Индия причиниха наводнения и убиха 30 души при свлачище по поклонническия път
Трагедията се случва на фона на обилните мусонни дължове в Хималаите, докато Пакистан също се бори с тежки наводнения в Пенджаб.
Проливните дъждове в Индия причиниха наводнения и убиха 30 души при свлачище по поклонническия път
Наводнение от преливащата река Тави залива храм след обилни дъждове в Джаму, Индия, администрирана Кашмир на 26 август 2025 г. / Reuters
27 август 2025

Най-малко 30 души загинаха при свлачище, предизвикано от проливни дъждове в северната част на Индия, съобщи информационната агенция ANI. Трагедията настъпва във вторник по популярния поклоннически маршрут към индуисткото светилище Вайшно Деви, в района Джаму – част от федерално администрираната територия Джаму и Кашмир.

Свлачищата доведоха до официални предупреждения хората да останат по домовете си през нощта.

Метеоролозите прогнозират нови валежи, гръмотевични бури и силни пориви на вятъра за планинския регион Ладак, докато Джаму се очаква да бъде засегнат от проливни валежи.

"Комуникациите са почти напълно прекъснати", заяви главният министър на Джаму и Кашмир Омар Абдула, като допълни, че се работи по възстановяване на телекомуникационните услуги.

Свлачището до индуисткия храм Вайшно Деви по маршрута на поклонниците, отне живота на най-малко 30 души във вторник, съобщи информационната агенция ANI.

Това е поредното бедствие, причинено от проливните дъждове в Хималайския регион, които миналата седмица отнеха живота на 60 души, а 200 са в неизвестност в Киштва в индийски Кашмир.

Властите наредиха затварянето на учебните заведения в Джаму, където метеоролозите съобщиха за 368 мм (14,5 инча) дъжд във вторник.

Препоръчано

Реките Тави, Ченаб и Басантар преляха, причинявайки наводнения в ниско разположените райони, съобщи пред репортери Ракеш Кумар, служител в района на Джаму.

Телевизионни кадри показват как превозни средства падат в голяма дупка след срутване на мост над река Тави, докато някои от основните пътища, свързващи Джаму с останалата част на Индия, също са сериозно повредени.

Проливните мусонни дъждове засегнаха и съседен Пакистан. Във вторник пакистанските власти предупредиха, че източната провинция Пенджаб е изправена пред "много висока до изключително висока" опасност от наводнения. Причината е комбинация от проливни дъждове и решението на Индия да освободи водни маси от две язовирни стени.

По официални данни над 150 000 души вече са били принудени да напуснат домовете си в Пакистан, като близо 35 000 са се евакуирали доброволно след издадените предупреждения. Валежите, започнали на 14 август, продължават да създават критична ситуация в региона.

СвързаниERROR: The request could not be satisfied
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us