Най-малко 30 души загинаха при свлачище, предизвикано от проливни дъждове в северната част на Индия, съобщи информационната агенция ANI. Трагедията настъпва във вторник по популярния поклоннически маршрут към индуисткото светилище Вайшно Деви, в района Джаму – част от федерално администрираната територия Джаму и Кашмир.
Свлачищата доведоха до официални предупреждения хората да останат по домовете си през нощта.
Метеоролозите прогнозират нови валежи, гръмотевични бури и силни пориви на вятъра за планинския регион Ладак, докато Джаму се очаква да бъде засегнат от проливни валежи.
"Комуникациите са почти напълно прекъснати", заяви главният министър на Джаму и Кашмир Омар Абдула, като допълни, че се работи по възстановяване на телекомуникационните услуги.
Свлачището до индуисткия храм Вайшно Деви по маршрута на поклонниците, отне живота на най-малко 30 души във вторник, съобщи информационната агенция ANI.
Това е поредното бедствие, причинено от проливните дъждове в Хималайския регион, които миналата седмица отнеха живота на 60 души, а 200 са в неизвестност в Киштва в индийски Кашмир.
Властите наредиха затварянето на учебните заведения в Джаму, където метеоролозите съобщиха за 368 мм (14,5 инча) дъжд във вторник.
Реките Тави, Ченаб и Басантар преляха, причинявайки наводнения в ниско разположените райони, съобщи пред репортери Ракеш Кумар, служител в района на Джаму.
Телевизионни кадри показват как превозни средства падат в голяма дупка след срутване на мост над река Тави, докато някои от основните пътища, свързващи Джаму с останалата част на Индия, също са сериозно повредени.
Проливните мусонни дъждове засегнаха и съседен Пакистан. Във вторник пакистанските власти предупредиха, че източната провинция Пенджаб е изправена пред "много висока до изключително висока" опасност от наводнения. Причината е комбинация от проливни дъждове и решението на Индия да освободи водни маси от две язовирни стени.
По официални данни над 150 000 души вече са били принудени да напуснат домовете си в Пакистан, като близо 35 000 са се евакуирали доброволно след издадените предупреждения. Валежите, започнали на 14 август, продължават да създават критична ситуация в региона.