ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Над 206 бивши посланици и високопоставени служители призовават ЕС за по-твърда позиция спрямо Израел
"Не са предприети съществени мерки от страна на ЕС за оказване на натиск върху Израел да прекрати своята брутална война," казват те.
Над 206 бивши посланици и високопоставени служители призовават ЕС за по-твърда позиция спрямо Израел
Над 200 бивши посланици на ЕС предупредиха, че ако ЕС не заеме „ефективна позиция“, действията ще бъдат оставени на отделните държави-членки. / AA
26 август 2025

Над 200 бивши посланици на ЕС и висши служители обвиниха Брюксел в бездействие относно ситуацията в Газа, и подписаха съвместно писмо, с което призовават блока да засили натиска върху Израел за прекратяване на „бруталната война“ и окупацията.

„Изразяваме дълбокото си разочарование, че в отговор на влошаващата се ситуация в Газа не са предприети съществени мерки от страна на ЕС за натиск върху Израел да сложи край на бруталната си война, да възстанови достъпа на жизненоважната хуманитарна помощ от основните доставчици и да премахне незаконната си окупация на Газа и Западния бряг“, се посочва в писмото, цитирано от ирландския телевизионен канал RTE News.

Подписалите писмото предупреждават, че ако ЕС не заеме „ефективна позиция“, действията ще бъдат оставени на отделни държави-членки или „групи от държави със сходни възгледи“, което ще лиши усилията от „пълната сила на колективните действия на ЕС“.

СвързаниTRT Global - How EU missed ‘historic’ chance to hold Israel accountable

Разширяване на незаконните селища

Препоръчано

Високопоставените бивши дипломати изразиха и „разочарование“, че за четирите седмици от предишното им писмо – подписано от 58 бивши посланици на ЕС – все още не е постигнато примирие в Газа. Вместо това, отбелязаха те, Израел е започнал да прилага планове за окупация на град Газа.

В писмото са осъдени и плановете на израелското правителство за разширяване на незаконните селища в окупирания Източен Йерусалим, като това действие е определено като „открито заявена цел ... да се саботира дългогодишното решение за две държави, подкрепяно от огромното мнозинство от държавите-членки на ООН и ЕС“.

„Ако това не е достатъчно тревожно, Интегрираната класификация за фазите на продоволствената сигурност (IPC) потвърди на 22 август, че в същите тези райони на Газа вече съществува изкуствено предизвикан глад, като там половин милион души са изправени пред глад, мизерия и смърт“, се добавя в писмото.

Писмото е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас, както и до лидерите и външните министри на 27-те държави-членки.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us