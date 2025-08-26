Над 200 бивши посланици на ЕС и висши служители обвиниха Брюксел в бездействие относно ситуацията в Газа, и подписаха съвместно писмо, с което призовават блока да засили натиска върху Израел за прекратяване на „бруталната война“ и окупацията.
„Изразяваме дълбокото си разочарование, че в отговор на влошаващата се ситуация в Газа не са предприети съществени мерки от страна на ЕС за натиск върху Израел да сложи край на бруталната си война, да възстанови достъпа на жизненоважната хуманитарна помощ от основните доставчици и да премахне незаконната си окупация на Газа и Западния бряг“, се посочва в писмото, цитирано от ирландския телевизионен канал RTE News.
Подписалите писмото предупреждават, че ако ЕС не заеме „ефективна позиция“, действията ще бъдат оставени на отделни държави-членки или „групи от държави със сходни възгледи“, което ще лиши усилията от „пълната сила на колективните действия на ЕС“.
Разширяване на незаконните селища
Високопоставените бивши дипломати изразиха и „разочарование“, че за четирите седмици от предишното им писмо – подписано от 58 бивши посланици на ЕС – все още не е постигнато примирие в Газа. Вместо това, отбелязаха те, Израел е започнал да прилага планове за окупация на град Газа.
В писмото са осъдени и плановете на израелското правителство за разширяване на незаконните селища в окупирания Източен Йерусалим, като това действие е определено като „открито заявена цел ... да се саботира дългогодишното решение за две държави, подкрепяно от огромното мнозинство от държавите-членки на ООН и ЕС“.
„Ако това не е достатъчно тревожно, Интегрираната класификация за фазите на продоволствената сигурност (IPC) потвърди на 22 август, че в същите тези райони на Газа вече съществува изкуствено предизвикан глад, като там половин милион души са изправени пред глад, мизерия и смърт“, се добавя в писмото.
Писмото е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас, както и до лидерите и външните министри на 27-те държави-членки.