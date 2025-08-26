Над 200 бивши посланици на ЕС и висши служители обвиниха Брюксел в бездействие относно ситуацията в Газа, и подписаха съвместно писмо, с което призовават блока да засили натиска върху Израел за прекратяване на „бруталната война“ и окупацията.

„Изразяваме дълбокото си разочарование, че в отговор на влошаващата се ситуация в Газа не са предприети съществени мерки от страна на ЕС за натиск върху Израел да сложи край на бруталната си война, да възстанови достъпа на жизненоважната хуманитарна помощ от основните доставчици и да премахне незаконната си окупация на Газа и Западния бряг“, се посочва в писмото, цитирано от ирландския телевизионен канал RTE News.

Подписалите писмото предупреждават, че ако ЕС не заеме „ефективна позиция“, действията ще бъдат оставени на отделни държави-членки или „групи от държави със сходни възгледи“, което ще лиши усилията от „пълната сила на колективните действия на ЕС“.

Разширяване на незаконните селища