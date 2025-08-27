ПОЛИТИКА
Тръмп отхвърля руските съмнения относно легитимността на Зеленски като "позьорство"
„Няма значение какво казват. Всички се преструват. Всичко това е глупости“, заяви президентът на САЩ, добавяйки, че мирни преговори може да се проведат тази година.
Тръмп отхвърли руските съмнения относно легитимността на Зеленски като "поставени". / AP
27 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли неотдавнашните руски изказвания, които поставят под въпрос легитимността на украинския президент Володимир Зеленски, като ги нарече „позьорство“.

„Няма значение какво казват. Всички се преструват. Това е пълна глупост“, заяви Тръмп пред репортери във вторник след повече от три часа заседание на кабинета в Белия дом.

Той отговори на коментари на руския външен министър Сергей Лавров, който в неделя изрази съмнения относно конституционната легитимност на Зеленски.

„(Руският президент Владимир) Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред за срещата бъде подготвен“, заяви Лавров пред NBC News. „Легитимността е друг въпрос.“

„Признаваме го (Зеленски) като фактически ръководител на режима и в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но когато става въпрос за подписване на правни документи... ще ни е необходимо много ясно разбиране от всички, че лицето, което подписва, е легитимно и според украинската конституция г-н Зеленски в момента не е такъв“, твърди Лавров.

Лавров също така заяви, че Путин е изразил готовността на Москва да продължи директните мирни преговори с Киев по време на последния си телефонен разговор с Тръмп, но предупреди, че среща на високо ниво между Путин и Зеленски трябва да бъде „много добре подготвена“.

На срещата си с Путин на 15 август в Аляска, Тръмп предложи лидерите на Русия и Украйна да се срещнат директно за мирни преговори, насочени към прекратяване на войната.

На заседанието на кабинета във вторник специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, заяви, че дискусиите относно конфликта ще се проведат тази седмица и изрази надежда, че войната може да бъде прекратена до края на годината.

По-рано във вторник Зеленски заяви, че Киев е в контакт с държави, които биха могли да бъдат домакини на такава среща с руската страна.

