Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли неотдавнашните руски изказвания, които поставят под въпрос легитимността на украинския президент Володимир Зеленски, като ги нарече „позьорство“.

„Няма значение какво казват. Всички се преструват. Това е пълна глупост“, заяви Тръмп пред репортери във вторник след повече от три часа заседание на кабинета в Белия дом.

Той отговори на коментари на руския външен министър Сергей Лавров, който в неделя изрази съмнения относно конституционната легитимност на Зеленски.

„(Руският президент Владимир) Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред за срещата бъде подготвен“, заяви Лавров пред NBC News. „Легитимността е друг въпрос.“

„Признаваме го (Зеленски) като фактически ръководител на режима и в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но когато става въпрос за подписване на правни документи... ще ни е необходимо много ясно разбиране от всички, че лицето, което подписва, е легитимно и според украинската конституция г-н Зеленски в момента не е такъв“, твърди Лавров.