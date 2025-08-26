ПОЛИТИКА
Израел ще се изтегли от южен Ливан, ако Хизбула се разоръжи, заяви специалният пратеник на САЩ
На 5 август ливанското правителство одобри план за обединяване на всички оръжия под държавен контрол.
Специалният пратеник на САЩ заяви, че Ливан ще представи план на 31 август за убеждаване на Хизбула да предаде оръжията си. / Reuters
26 август 2025

Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак заяви във вторник, че Израел е съгласен да се изтегли от южен Ливан, ако Хизбула се разоръжи.

„Израел ще се изтегли със същото темпо, с което Хизбула се разоръжава“, заяви Барак на пресконференция в Бейрут след срещата си с ливанския президент Жозеф Аун. Той допълни, че ливанското правителство ще представи план на 31 август, с който да убеди Хизбула да предаде оръжията си.

Правителството възложи на армията да изготви план за постигане на тази цел до края на месеца и да го реализира до края на 2025 година.

Шиитската групировка Хизбула отхвърли решението и го определени като „тежък грях“.

Специалният пратеник на САЩ съобщи, че Вашингтон ще удължи мисията на мироопазващите сили на ООН (UNIFIL) в Южен Ливан чрез ООН „с още една година“.

Относно отношенията между Сирия и Ливан, Барак подчерта, че сирийският президент Ахмад аш Шараа „няма интерес да има враждебни отношения с Ливан по какъвто и да е начин“.

