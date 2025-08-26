Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак заяви във вторник, че Израел е съгласен да се изтегли от южен Ливан, ако Хизбула се разоръжи.

„Израел ще се изтегли със същото темпо, с което Хизбула се разоръжава“, заяви Барак на пресконференция в Бейрут след срещата си с ливанския президент Жозеф Аун. Той допълни, че ливанското правителство ще представи план на 31 август, с който да убеди Хизбула да предаде оръжията си.

Правителството възложи на армията да изготви план за постигане на тази цел до края на месеца и да го реализира до края на 2025 година.

Шиитската групировка Хизбула отхвърли решението и го определени като „тежък грях“.