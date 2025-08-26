Парламентът на Литва одобри Инга Ругиниене за министър-председател след след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради корупционен скандал.
Ругиниене, която беше министър на социалната сигурност в предишното правителство, обеща да продължи подкрепата за Украйна и да инвестира в отбраната на страната, като същевременно се стреми да намали неравенствата.
Въпреки това, няколко хиляди души организираха демонстрация срещу новото правителство, като организаторите го обвиниха, че включва политици, които се противопоставят на санкциите срещу Русия и Беларус, както и срещу антиваксърски активисти.
„Най-голямата ми мечта е да застана пред вас отново в края на мандата си и да кажа, че сме успели да свършим много важна работа“, заяви пред депутатите Ругиниене, която беше избрана за депутат едва миналата година, .
Бившият министър-председател социалдемократ Гинтаутас Палуцкас подаде оставка на 1 август на фона на разследване, свързано с бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.
Настоящата коалиция, водена от Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ), включва популистката партия "Зората на Неман", Съюза на литовските фермери и зелени, фракцията на "Избирателната акция на поляците в Литва (ИАПЛ) - Съюз на християнските семейства", както и независими депутати.
Лявоцентристкия Демократичен съюз "За Литва" се оттегли, заявявайки, че не може да работи с "Зората на Неман", чийто лидер Ремигиюс Жемайтайтис се отказа от депутатското си място през 2023 г. заради противоречия около предполагаеми антисемитски изказвания, но беше преизбран миналата година.
Президентът Гитанас Науседа подкрепи новото правителство, но заяви пред литовското радиос, че включването на "Зората на Неман" е" грешка, която е трудно да се избегне".
Депутатът Валдемар Томашевски, лидер на "Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства" и член на Европейския парламент, беше обвинен в подкрепа за Кремъл, но той отрече обвиненията.
Един от независимите депутати, Игнас Вегеле, привлече внимание с кампанията си срещу ограниченията, наложени по време на пандемията от коронавирус. Той зае трето място на президентските избори в Литва миналата година.
Един от независимите депутати, които подкрепят коалицията, Игнас Вегеле, набра популярност с кампанията си срещу ограниченията по време на пандемията от коронавирус. Той стана трети на президентските избори през 2024 г., на които обеща, че ако спечели, ще се бори срещу "ЛГБТИ пропагандата.