СВЯТ
2 мин. четене
Литовският парламент одобри Инга Ругиниене за нов премиер
Ругиниене, 44-годишна бивша лидерка на синдикат, която е представителка на управляващата Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ) сега има 15 дни, за да подложи своя кабинет и правителствена програма на гласуване
Литовският парламент одобри Инга Ругиниене за нов премиер
литовският Сейм одобри кандидатурата на социалдемократката Инга Ругинене за премиер / AA
26 август 2025

Парламентът на Литва одобри Инга Ругиниене за министър-председател след след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради корупционен скандал.

Ругиниене, която беше министър на социалната сигурност в предишното правителство, обеща да продължи подкрепата за Украйна и да инвестира в отбраната на страната, като същевременно се стреми да намали неравенствата.

Въпреки това, няколко хиляди души организираха демонстрация срещу новото правителство, като организаторите го обвиниха, че включва политици, които се противопоставят на санкциите срещу Русия и Беларус, както и срещу антиваксърски активисти.

„Най-голямата ми мечта е да застана пред вас отново в края на мандата си и да кажа, че сме успели да свършим много важна работа“, заяви пред депутатите Ругиниене, която беше избрана за депутат едва миналата година, .

Бившият министър-председател социалдемократ Гинтаутас Палуцкас подаде оставка на 1 август на фона на разследване, свързано с бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.

Настоящата коалиция, водена от Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ), включва популистката партия "Зората на Неман", Съюза на литовските фермери и зелени, фракцията на "Избирателната акция на поляците в Литва (ИАПЛ) - Съюз на християнските семейства", както и независими депутати.

Препоръчано

Лявоцентристкия Демократичен съюз "За Литва" се оттегли, заявявайки, че не може да работи с "Зората на Неман", чийто лидер Ремигиюс Жемайтайтис се отказа от депутатското си място през 2023 г. заради противоречия около предполагаеми антисемитски изказвания, но беше преизбран миналата година.

Президентът Гитанас Науседа подкрепи новото правителство, но заяви пред литовското радиос, че включването на "Зората на Неман" е" грешка, която е трудно да се избегне".

Депутатът Валдемар Томашевски, лидер на "Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства" и член на Европейския парламент, беше обвинен в подкрепа за Кремъл, но той отрече обвиненията.

Един от независимите депутати, Игнас Вегеле, привлече внимание с кампанията си срещу ограниченията, наложени по време на пандемията от коронавирус. Той зае трето място на президентските избори в Литва миналата година.

Един от независимите депутати, които подкрепят коалицията, Игнас Вегеле, набра популярност с кампанията си срещу ограниченията по време на пандемията от коронавирус. Той стана трети на президентските избори през 2024 г., на които обеща, че ако спечели, ще се бори срещу "ЛГБТИ пропагандата.

СвързаниTRT Global - Lithuania PM Gintautas Paluckas resigns after investigations
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us