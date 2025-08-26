Парламентът на Литва одобри Инга Ругиниене за министър-председател след след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради корупционен скандал.

Ругиниене, която беше министър на социалната сигурност в предишното правителство, обеща да продължи подкрепата за Украйна и да инвестира в отбраната на страната, като същевременно се стреми да намали неравенствата.

Въпреки това, няколко хиляди души организираха демонстрация срещу новото правителство, като организаторите го обвиниха, че включва политици, които се противопоставят на санкциите срещу Русия и Беларус, както и срещу антиваксърски активисти.

„Най-голямата ми мечта е да застана пред вас отново в края на мандата си и да кажа, че сме успели да свършим много важна работа“, заяви пред депутатите Ругиниене, която беше избрана за депутат едва миналата година, .

Бившият министър-председател социалдемократ Гинтаутас Палуцкас подаде оставка на 1 август на фона на разследване, свързано с бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.

Настоящата коалиция, водена от Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ), включва популистката партия "Зората на Неман", Съюза на литовските фермери и зелени, фракцията на "Избирателната акция на поляците в Литва (ИАПЛ) - Съюз на християнските семейства", както и независими депутати.