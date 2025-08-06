Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидерите на Армения и Азербайджан за мирни преговори в Белия дом в петък, съобщи американски служител пред агенция Reuters.
Служителят заяви във вторник, че е възможно рамката за мирно споразумение да бъде обявена на срещата в петък.
Вестникът Washington Post беше първият, който съобщи за преговорите.
Отношенията между Азербайджан и Армения са напрегнати от 1991 г., когато арменската армия окупира Карабах – територия, международно призната като част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Калбаджар.
По-голямата част от територията беше освободена от Азербайджан по време на 44-дневната война през есента на 2020 г.
През септември 2023 г. Азербайджан установи пълен суверенитет в Карабах, след като сепаратистките сили в региона се предадоха.
Лидерите на двете страни се срещнаха през юли в Абу Даби за преговори.