Тръмп ще бъде домакин на мирни преговори между лидерите на Армения и Азербайджан
Американски служител заяви, че е възможно рамка за мир да бъде обявена по време на срещата в петък.
Служителят казва, че Тръмп може да обяви рамка за мир между двете страни в петък. / AP
6 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидерите на Армения и Азербайджан за мирни преговори в Белия дом в петък, съобщи американски служител пред агенция Reuters.

Служителят заяви във вторник, че е възможно рамката за мирно споразумение да бъде обявена на срещата в петък.

Вестникът Washington Post беше първият, който съобщи за преговорите.

Отношенията между Азербайджан и Армения са напрегнати от 1991 г., когато арменската армия окупира Карабах – територия, международно призната като част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Калбаджар.

По-голямата част от територията беше освободена от Азербайджан по време на 44-дневната война през есента на 2020 г.

През септември 2023 г. Азербайджан установи пълен суверенитет в Карабах, след като сепаратистките сили в региона се предадоха.

Лидерите на двете страни се срещнаха през юли в Абу Даби за преговори.

