Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидерите на Армения и Азербайджан за мирни преговори в Белия дом в петък, съобщи американски служител пред агенция Reuters.

Служителят заяви във вторник, че е възможно рамката за мирно споразумение да бъде обявена на срещата в петък.

Вестникът Washington Post беше първият, който съобщи за преговорите.

Отношенията между Азербайджан и Армения са напрегнати от 1991 г., когато арменската армия окупира Карабах – територия, международно призната като част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Калбаджар.