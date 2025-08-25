Русия съобщи, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в атомната електроцентрала в западния регион Курск през нощта, което накара МААЕ да призове всички страни да защитят ядрените обекти.
Руски официални лица заявиха в неделя, че няколко енергийни и електрически съоръжения са били обект на нощни удари от страна на Украйна. Пожарът в атомната електроцентрала в Курск е бил бързо потушен, без да има съобщения за пострадали, според пресслужбата на централата в Telegram. Въпреки че атаката е повредила трансформатор, нивата на радиация са останали в нормални граници.
Александър Хинщайн, временно изпълняващ длъжността губернатор на региона, предупреди, че атаките представляват заплаха за ядрената безопасност и нарушават международните конвенции. „Те са заплаха за ядрената безопасност и нарушение на всички международни конвенции“, написа той в Telegram.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), ядрената агенция на ООН, заяви, че е наясно с медийните съобщения, че трансформатор в централата е бил подпален „поради военна дейност“. Директорът на агенцията, Рафаел Мариано Гроси, подчерта, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“.
По-късно МААЕ съобщи, че е регистрирала нормални нива на радиация в близост до атомната електроцентрала в Курск, която се намира на 60 км от границата с Украйна. „Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до АЕЦ Курск“, заяви агенцията в X.
Украйна не коментира веднага съобщената атака.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прихванали 95 украински дрона над руска територия през нощта, докато украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 72 дрона, примамки и една крилата ракета, от които 48 дрона са били свалени или блокирани.
Съюзниците на Украйна обещават нова подкрепа
Инцидентите се случиха, докато Украйна отбелязваше Деня на независимостта си, който чества обявяването на независимостта от Съветския съюз през 1991 г.
Канадският премиер Марк Карни пристигна в Киев в неделя сутринта за срещи с президента Зеленски.
Норвегия обяви значителна нова военна помощ в неделя, обещавайки около 7 милиарда крони (695 милиона долара) за системи за противовъздушна отбрана на Украйна. Премиерът Йонас Гар Стьоре заяви, че Норвегия и Германия съвместно финансират две системи Patriot, включително ракети, като Норвегия също ще помогне за закупуването на радари за противовъздушна отбрана.