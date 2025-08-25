Русия съобщи, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в атомната електроцентрала в западния регион Курск през нощта, което накара МААЕ да призове всички страни да защитят ядрените обекти.

Руски официални лица заявиха в неделя, че няколко енергийни и електрически съоръжения са били обект на нощни удари от страна на Украйна. Пожарът в атомната електроцентрала в Курск е бил бързо потушен, без да има съобщения за пострадали, според пресслужбата на централата в Telegram. Въпреки че атаката е повредила трансформатор, нивата на радиация са останали в нормални граници.

Александър Хинщайн, временно изпълняващ длъжността губернатор на региона, предупреди, че атаките представляват заплаха за ядрената безопасност и нарушават международните конвенции. „Те са заплаха за ядрената безопасност и нарушение на всички международни конвенции“, написа той в Telegram.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), ядрената агенция на ООН, заяви, че е наясно с медийните съобщения, че трансформатор в централата е бил подпален „поради военна дейност“. Директорът на агенцията, Рафаел Мариано Гроси, подчерта, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“.

По-късно МААЕ съобщи, че е регистрирала нормални нива на радиация в близост до атомната електроцентрала в Курск, която се намира на 60 км от границата с Украйна. „Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до АЕЦ Курск“, заяви агенцията в X.

Украйна не коментира веднага съобщената атака.