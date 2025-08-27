Северна Корея осъди южнокорейския президент Лий Дже-мьон, обвинявайки го, че разкрива „истинската си същност като лицемер“, като призовава за денуклеаризация на Корейския полуостров по време на скорошното си посещение в САЩ.

В коментар, публикуван от държавната Корейска централна новинарска агенция (KCNA), Пхенян критикува външнополитическата реч на Лий в понеделник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, където той потвърди съюза между САЩ и Южна Корея и предупреди за силни отговори на провокации.

„Той дори ни обиди, наричайки ни ‘бедни, но яростни съседи’, а след това започна да говори за абсурдната идея за ‘денуклеаризация’“, заяви агенцията.

Северна Корея също така подчерта, че няма да се откаже от ядрените си оръжия.