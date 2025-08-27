Северна Корея осъди южнокорейския президент Лий Дже-мьон, обвинявайки го, че разкрива „истинската си същност като лицемер“, като призовава за денуклеаризация на Корейския полуостров по време на скорошното си посещение в САЩ.
В коментар, публикуван от държавната Корейска централна новинарска агенция (KCNA), Пхенян критикува външнополитическата реч на Лий в понеделник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, където той потвърди съюза между САЩ и Южна Корея и предупреди за силни отговори на провокации.
„Той дори ни обиди, наричайки ни ‘бедни, но яростни съседи’, а след това започна да говори за абсурдната идея за ‘денуклеаризация’“, заяви агенцията.
Северна Корея също така подчерта, че няма да се откаже от ядрените си оръжия.
„Нашата позиция никога да не се откажем от ядрените оръжия, които са нашата национална гордост и национална сигурност, е абсолютно непроменима“, се казва в изявлението.
Добавено е, че статутът на Северна Корея като ядрена сила е „неизбежен избор“, който точно отразява външните „враждебни заплахи“ и променящата се глобална сигурност.
По време на посещението си във Вашингтон, Лий предложи президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун по-късно тази година, докато Тръмп нарече предложението „много мъдра идея“, според говорителя на южнокорейската президентска канцелария Канг Ю-джунг.
Тръмп се срещна с Ким три пъти по време на първия си мандат, включително веднъж в Демилитаризираната зона, която разделя двете Кореи.