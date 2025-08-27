Австралийският външен министър отхвърли отричанията на Иран за участие в антисемитски атаки на австралийска земя, заявявайки, че Техеран е "прекрачил границата".

В интервю за ABC Radio в сряда, Пени Уонг защити решението на правителството си да експулсира иранския посланик, като подчерта, че решението е взето след дълго разследване.

„Чухме какво каза външният министър на Иран. Отхвърляме го“, заяви тя.

Уонг също предупреди австралийците да не пътуват до Иран, като отбеляза, че страната отдавна е под предупреждение „да не се пътува“.

„Очевидно това прави ситуацията още по-трудна, отчасти защото вече няма наличен австралийски персонал, който да помага на австралийците в Иран. Моето послание е ясно: не пътувайте до Иран. А ако сте в Иран, моля, върнете се у дома“, добави тя.

Нейните изказвания дойдоха след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му не стои зад никакви атаки в Австралия и нарече австралийския премиер Антъни Албанезе „слаб политик“.