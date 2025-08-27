СВЯТ
Австралия отхвърли отричането на Иран за участие в антисемитски атаки
Пени Уонг защити решението на Канбера да експулсира иранския посланик, заявявайки, че то е взето след дълго разследване.
27 август 2025

Австралийският външен министър отхвърли отричанията на Иран за участие в антисемитски атаки на австралийска земя, заявявайки, че Техеран е "прекрачил границата".

В интервю за ABC Radio в сряда, Пени Уонг защити решението на правителството си да експулсира иранския посланик, като подчерта, че решението е взето след дълго разследване.

„Чухме какво каза външният министър на Иран. Отхвърляме го“, заяви тя.

Уонг също предупреди австралийците да не пътуват до Иран, като отбеляза, че страната отдавна е под предупреждение „да не се пътува“.

„Очевидно това прави ситуацията още по-трудна, отчасти защото вече няма наличен австралийски персонал, който да помага на австралийците в Иран. Моето послание е ясно: не пътувайте до Иран. А ако сте в Иран, моля, върнете се у дома“, добави тя.

Нейните изказвания дойдоха след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му не стои зад никакви атаки в Австралия и нарече австралийския премиер Антъни Албанезе „слаб политик“.

„Иран, с десетките си синагоги, е дом на една от най-старите еврейски общности в света. Докато ние полагаме всички усилия да защитаваме такива места в собствената си страна, обвиненията, че атакуваме подобни обекти в Австралия, са напълно нелогични“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс (бивш Twitter) късно във вторник.

„Иран плаща цената за подкрепата на австралийския народ към Палестина. Австралия трябва да бъде по-добра от това да се стреми да угоди на режим, управляван от военнопрестъпници. Това само ще окуражи Нетаняху и неговите съмишленици“, добави той.

Изказването идва часове след като Австралия обяви експулсирането на иранския посланик и замрази дейността на своето посолство в Техеран. Канбера твърди, че страната е дирижирала антисемитски атаки на австралийска територия.

Това е първият случай на изгонване на посланик от Австралия след Втората световна война насам.

Министър-председателят Антъни Албанезе заяви, че Австралия възнамерява официално да включи Иранската революционна гвардия в списъка на терористичните организации.

