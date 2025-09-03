Белгия обяви мащабни мерки, насочени срещу Израел заради обвиненията в геноцид в Газа, включително санкции, разширено оръжейно ембарго и забрана за внос на стоки и услуги, произведени в незаконни израелски селища в окупираните територии.
Споразумението, прието от ограничения съвет на министрите, има за цел да увеличи натиска върху Израел, като същевременно се справя с това, което официални лица описаха като „хуманитарна трагедия в Палестина“.
Крайнодесните министри на Израел, Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, както и политическото и военното ръководство на Хамас, ще бъдат обявени за персона нон грата в Белгия. Техните имена ще бъдат добавени към Шенгенската информационна система (SIS).
Белгийските власти също ще ограничат консулските услуги за граждани, пребиваващи в незаконни селища, и ще проучат начини за отказ на дългосрочни визи тип D на израелци, живеещи там.
Федералната прокуратура на Белгия ще бъде натоварена с преследването на белгийски граждани, замесени в сериозни нарушения на международното хуманитарно право в Израел или окупираните палестински територии.
Правителството предприе действия за разширяване на съществуващата забрана за износ и транзит на оръжия към Израел, като включи всички военни стоки и изделия с двойна употреба, както и за лобиране в Европейския съюз за пълно ембарго.
Кралски указ също ще забрани вноса на стоки, произведени в незаконни израелски селища, следвайки мерки, вече предприети от Ирландия и Словения.
Правителството заяви, че ще отхвърля искания за израелски военни прелитания по време на продължаващите конфликти и ще намали зависимостта от израелско отбранително оборудване.
Признаване на Палестина
Белгия също така потвърди подкрепата си за решение с две държави и обяви планове да се присъедини към Нюйоркската декларация заедно с Франция и Саудитска Арабия, сигнализирайки за признаване на Държавата Палестина.
Правителството заяви, че официалното признаване ще дойде, след като всички заложници бъдат освободени и групи като Хамас бъдат изключени от палестинското управление.
На европейско ниво Белгия ще настоява за спиране на търговските, изследователските и авиационните споразумения с Израел, както и за прекратяване на сътрудничеството чрез техническите програми на ЕС.
Брюксел също така призовава ЕС да подкрепи забрана на продуктите от селищата в съответствие с мнението на Международния съд, изразено през юли 2024 г.
„Федералното правителство подчертава своята непоколебима ангажираност да гарантира, че международното право се спазва от всички страни в конфликта“, се казва в изявлението, осъждайки всяко доказано нарушение на международното право.
Белгия следва стъпките на Франция, Великобритания, Канада и Австралия, които по-рано заявиха, че ще признаят Палестина на предстоящото Общо събрание на ООН.