Световната здравна организация (СЗО) обяви в понеделник, че Непал е премахнал рубеолата като обществен здравен проблем и е станал шестата страна в региона на Югоизточна Азия на СЗО, която е постигнала това.
„Този успех отразява непоколебимия ангажимент на лидерите и усилията на здравните работници, доброволците и членовете на обществото да осигурят на бебетата здравословно начало и бъдеще без рубеола“ заяви Катарина Бьоме, изпълняваща длъжността ръководител на СЗО за Югоизточна Азия.
Регионът на СЗО за Югоизточна Азия, което се различава от географските категории на ООН, включва Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивите, Мианмар, Непал, Северна Корея, Шри Ланка, Тайланд и Източен Тимор.
Д-р Ражеш Самбхажирао Пандав, представител на СЗО в Непал, заяви, че „това постижение е резултат от тясно сътрудничество между правителството, всеотдайните здравни работници, партньорите и общностите“.
Хималайската държава стартира национална програма за имунизация през 2012 г., включваща ваксинация срещу рубеола за деца от девет месеца до 15 годишна възраст.
Бяха проведени четири национални кампании през 2012, 2016, 2020 и 2024 г., като до 2024 г. Непал постигна над 95% покритие с поне една доза от ваксината срещу рубеола, достатъчно за създаване на колективен имунитет.
Страната също така въведе лабораторен алгоритъм за тестване и наблюдение, като стана първата в региона на Югоизточна Азия на СЗО, която създаде такъв.
Досега четири от десетте държави в региона са елиминирали морбили, докато шест, включително Непал, са елиминирали рубеолата.
Рубеолата, известна още като "немска морбили" или "варицела", е остра, заразна вирусна инфекция, причинена от вируса на рубеолата (Rubivirus), която може да предизвика сериозни усложнения, особено при бременни жени и новородени.
Инфекцията обикновено протича леко при децата, но може да доведе до сериозни вродени дефекти, ако с нея се заразят бременни жени.
Организацията си постави цел да елиминира морбилито и да вземе под контрол рубеолата в региона до 2026 г., след като се наложи да преразгледа предишните крайни срокове.