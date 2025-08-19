Световната здравна организация (СЗО) обяви в понеделник, че Непал е премахнал рубеолата като обществен здравен проблем и е станал шестата страна в региона на Югоизточна Азия на СЗО, която е постигнала това.

„Този успех отразява непоколебимия ангажимент на лидерите и усилията на здравните работници, доброволците и членовете на обществото да осигурят на бебетата здравословно начало и бъдеще без рубеола“ заяви Катарина Бьоме, изпълняваща длъжността ръководител на СЗО за Югоизточна Азия.

Регионът на СЗО за Югоизточна Азия, което се различава от географските категории на ООН, включва Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивите, Мианмар, Непал, Северна Корея, Шри Ланка, Тайланд и Източен Тимор.

Д-р Ражеш Самбхажирао Пандав, представител на СЗО в Непал, заяви, че „това постижение е резултат от тясно сътрудничество между правителството, всеотдайните здравни работници, партньорите и общностите“.

Хималайската държава стартира национална програма за имунизация през 2012 г., включваща ваксинация срещу рубеола за деца от девет месеца до 15 годишна възраст.

Бяха проведени четири национални кампании през 2012, 2016, 2020 и 2024 г., като до 2024 г. Непал постигна над 95% покритие с поне една доза от ваксината срещу рубеола, достатъчно за създаване на колективен имунитет.