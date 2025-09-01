Руският президент Владимир Путин благодари на Тюркийе за посредническата ѝ роля в конфликта с Украйна и изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе „специална роля“ в търсенето на решение. Двамата лидери се срещната в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския пристанищен град Тянцзин.

Путин посочи, че от май месец насам в Истанбул са проведени три кръга директни преговори между Русия и Украйна, които са позволили на страните да постигнат напредък по няколко хуманитарни въпроса.

Той подчерта значимия принос на Анкара за създаването на пространство за диалог, описвайки приноса на Тюркийе като „значителен“ и „търсен“.

Руският лидер добави, че с Ердоган са обсъдили и редица регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, Северна Африка и Кавказ.

Той подчерта, че сътрудничеството с Тюркийе в тези области е „утвърдено, конкретно, полезно и основано на доверие“.

Путин отбеляза, че редовните срещи на президентско ниво допринасят за поддържането на конструктивен и уважителен диалог, който е в съответствие с принципите на добросъседство".

Той акцентира и върху нарастващия търговски и инвестиционен обмен между двете страни, заявявайки, че двустранната търговия е нараснала с 6,6% миналата година, а през първата половина на 2025 година е отчела ръст с още 3%.

Путин отбеляза, че руски компании са активни в металургията и автомобилната индустрия на Тюркийе, докато турски фирми са добре представени в Русия в областта на машиностроенето, дървообработването и металургията.