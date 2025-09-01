Руският президент Владимир Путин благодари на Тюркийе за посредническата ѝ роля в конфликта с Украйна и изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе „специална роля“ в търсенето на решение. Двамата лидери се срещната в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския пристанищен град Тянцзин.
Путин посочи, че от май месец насам в Истанбул са проведени три кръга директни преговори между Русия и Украйна, които са позволили на страните да постигнат напредък по няколко хуманитарни въпроса.
Той подчерта значимия принос на Анкара за създаването на пространство за диалог, описвайки приноса на Тюркийе като „значителен“ и „търсен“.
Руският лидер добави, че с Ердоган са обсъдили и редица регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, Северна Африка и Кавказ.
Той подчерта, че сътрудничеството с Тюркийе в тези области е „утвърдено, конкретно, полезно и основано на доверие“.
Путин отбеляза, че редовните срещи на президентско ниво допринасят за поддържането на конструктивен и уважителен диалог, който е в съответствие с принципите на добросъседство".
Той акцентира и върху нарастващия търговски и инвестиционен обмен между двете страни, заявявайки, че двустранната търговия е нараснала с 6,6% миналата година, а през първата половина на 2025 година е отчела ръст с още 3%.
Путин отбеляза, че руски компании са активни в металургията и автомобилната индустрия на Тюркийе, докато турски фирми са добре представени в Русия в областта на машиностроенето, дървообработването и металургията.
Работата на междуправителствената комисия, която последно заседава в Москва през юни, също беше посочена като двигател на икономическото сътрудничество.
Енергийното сътрудничество беше описано от Путин като „наистина стратегическо“. Той отбеляза, че доставките на природен газ през газопроводите„Син поток“ и „Турски поток“ остават непрекъснати и подчерта, че Русия продължава да бъде един от ключовите доставчици за Тюркийе.
Той подчерта значението на АЕЦ „Аккую“, която се строи от руската компания „Росатом“ и е ключов проект в двустранните отношения, подчертаващ дългосрочния характер на партньорството.
В символичен момент, преди официалните разговори, Кремъл публикува кадри показващи как членовете на руската и турската делегации се поздравяват сърдечно.
Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и руският министър на енергетиката Сергей Цивилев размениха ръкостискания и прегръдки със своите турски колеги, включително министъра на енергетиката Алпарслан Байрактар.
Путин акцентира и върху значението на политическото доверие между Москва и Анкара, отбелязвайки, че тяхното сътрудничество се простира отвъд двустранните въпроси, към регионални и международни теми.
Той посочи, че и двете страни намират стойност в координирането на подходите си в региони като Близкия изток и Северна Африка, където техните интереси често се припокриват.