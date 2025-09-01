ТЮРКИЙЕ
3 мин. четене
Путин благодари на Тюркийе за ролята ѝ в преговорите с Украйна и похвали сътрудничеството с Ердоган
Руският лидер изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе „специална роля“ в намирането на решение на кризата с Украйна, като нарече връзките в Близкия изток, Северна Африка и Кавказ „добре утвърдени, конкретни и полезни“.
Путин благодари на Тюркийе за ролята ѝ в преговорите с Украйна и похвали сътрудничеството с Ердоган
Путин благодари Тюркийе за ролята ѝ в преговорите с Украйна и похвали регионалното сътрудничество с президента Ердоган. / AA
1 септември 2025

Руският президент Владимир Путин благодари на Тюркийе за посредническата ѝ роля в конфликта с Украйна и изрази увереност, че Анкара ще продължи да играе „специална роля“ в търсенето на решение. Двамата лидери се срещната в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския пристанищен град Тянцзин.

Путин посочи, че от май месец насам в Истанбул са проведени три кръга директни преговори между Русия и Украйна, които са позволили на страните да постигнат напредък по няколко хуманитарни въпроса.

Той подчерта значимия принос на Анкара за създаването на пространство за диалог, описвайки приноса на Тюркийе като „значителен“ и „търсен“.

Руският лидер добави, че с Ердоган са обсъдили и редица регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, Северна Африка и Кавказ.

Той подчерта, че сътрудничеството с Тюркийе в тези области е „утвърдено, конкретно, полезно и основано на доверие“.

Путин отбеляза, че редовните срещи на президентско ниво допринасят за поддържането на конструктивен и уважителен диалог, който е в съответствие с принципите на добросъседство".

Той акцентира и върху нарастващия търговски и инвестиционен обмен между двете страни, заявявайки, че двустранната търговия е нараснала с 6,6% миналата година, а през първата половина на 2025 година е отчела ръст с още 3%.

Путин отбеляза, че руски компании са активни в металургията и автомобилната индустрия на Тюркийе, докато турски фирми са добре представени в Русия в областта на машиностроенето, дървообработването и металургията.

Препоръчано

Работата на междуправителствената комисия, която последно заседава в Москва през юни, също беше посочена като двигател на икономическото сътрудничество.

Енергийното сътрудничество беше описано от Путин като „наистина стратегическо“. Той отбеляза, че доставките на природен газ през газопроводите„Син поток“ и „Турски поток“ остават непрекъснати и подчерта, че Русия продължава да бъде един от ключовите доставчици за Тюркийе.

Той подчерта значението на АЕЦ „Аккую“, която се строи от руската компания „Росатом“ и е ключов проект в двустранните отношения, подчертаващ дългосрочния характер на партньорството.

В символичен момент, преди официалните разговори, Кремъл публикува кадри показващи как членовете на руската и турската делегации се поздравяват сърдечно.

Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и руският министър на енергетиката Сергей Цивилев размениха ръкостискания и прегръдки със своите турски колеги, включително министъра на енергетиката Алпарслан Байрактар.

Путин акцентира и върху значението на политическото доверие между Москва и Анкара, отбелязвайки, че тяхното сътрудничество се простира отвъд двустранните въпроси, към регионални и международни теми.

Той посочи, че и двете страни намират стойност в координирането на подходите си в региони като Близкия изток и Северна Африка, където техните интереси често се припокриват.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us