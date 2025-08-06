Русия потвърди, че група от нейни дипломати са били нападнати от незаконни израелски заселници в окупираните палестински територии.

Министерството на външните работи съобщи във вторник, че на 30 юли автомобил на дипломатическата мисия на Руската федерация в Палестинската автономия с дипломатически регистрационни номера и превозваща служители на руската мисия, акредитирани от израелското Министерство на външните работи е бил атакуван от група заселници край незаконното израелско селище Гиват Асаф, близо до Йерусалим.

„На автомобила са нансени механични повреди. Това нападение беше придружено от словесни заплахи срещу руските дипломати“, се казва в съобщението.

Министерството подчерта, че е „особено тревожно и неприемливо“, че нападението е било извършено "с мълчаливото съгласие на израелски военен персонал, който е присъствал на мястото и не се е опитал да спре агресивните действия на нападателите".