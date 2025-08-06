СВЯТ
Русия: Израелски заселници извършиха нападение срещу наши дипломати в Йерусалим
Руското външно министерство заявява, че нападението е станало със съгласието на израелските военни, които не са се опитали да спрат извършителите
Мария Захарова заяви, че руското посолство в Тел Авив е изпратило официален демарш до израелските власти / Reuters
преди ден

Русия потвърди, че група от нейни дипломати са били нападнати от незаконни израелски заселници в окупираните палестински територии.

Министерството на външните работи съобщи във вторник, че на 30 юли автомобил на дипломатическата мисия на Руската федерация в Палестинската автономия с дипломатически регистрационни номера и превозваща служители на руската мисия, акредитирани от израелското Министерство на външните работи е бил атакуван от група заселници край незаконното израелско селище Гиват Асаф, близо до Йерусалим.

„На автомобила са нансени механични повреди. Това нападение беше придружено от словесни заплахи срещу руските дипломати“, се казва в съобщението.

Министерството подчерта, че е „особено тревожно и неприемливо“, че нападението е било извършено "с мълчаливото съгласие на израелски военен персонал, който е присъствал на мястото и не се е опитал да спре агресивните действия на нападателите".

Разглеждаме този инцидент като грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г., която, наред с други неща, изисква от приемащата държава да осигури спазването на принципа за неприкосновеност на имуществото на чуждестранните представителства и да се отнася с необходимото уважение към чуждестранните дипломати, като предприема всички подходящи мерки за предотвратяване на нападения срещу тяхната личност, свобода или достойнство“, се казва в изявлението.

Говорителката на руското външно министерство, Мария Захарова, заяви, че руското посолство в Тел Авив е изпратило официален демарш до израелските власти.

„Надяваме се, че израелската страна ще направи съответните изводи от тази ситуация“, каза Захарова.

