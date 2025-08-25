Франция привика американския посланик Чарлз Кушнър, след като изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което твърди, че Франция не е направила достатъчно, за да ограничи антисемитското насилие, съобщи говорител на френското външно министерство в неделя.

Кушнър, който е евреин и чийто син е женен за дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп, публикува откритото писмо в Wall Street Journal на фона на дълбоки разногласия между Франция, САЩ и Израел.

В писмото си той призовава френския президент Еманюел Макрон да прилага по-строго законите срещу престъпленията от омраза и да намали критиките към Израел, като твърди, че изявленията на френското правителство относно признаването на палестинска държава са подхранили антисемитски инциденти във Франция.

"Франция е запозната с обвиненията, направени от посланика на САЩ, г-н Чарлз Кушнър, който в писмо до президента на републиката изрази загриженост относно нарастването на антисемитските актове във Франция и отбеляза предполагаемата липса на достатъчно действия от страна на френските власти за борба с тях," заяви министерството.

"Обвиненията на посланика са неприемливи," добави министерството, като уточни, че Кушнър ще бъде призован в понеделник.

