Франция привика американския посланик заради обвинения в антисемитизъм
Кушнър призова Макрон да прилага законите срещу престъпления от омраза и да намали критиките към Израел, обвинявайки позицията на Франция за подхранване на антисемитизма.
Писмото на Кушнер до Макрон пристигна дни, след като Нетаняху го обвини, че подклажда антисемитизма, като подкрепя признаването на палестинска държава. / Reuters
25 август 2025

Франция привика американския посланик Чарлз Кушнър, след като изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което твърди, че Франция не е направила достатъчно, за да ограничи антисемитското насилие, съобщи говорител на френското външно министерство в неделя.

Кушнър, който е евреин и чийто син е женен за дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп, публикува откритото писмо в Wall Street Journal на фона на дълбоки разногласия между Франция, САЩ и Израел.

В писмото си той призовава френския президент Еманюел Макрон да прилага по-строго законите срещу престъпленията от омраза и да намали критиките към Израел, като твърди, че изявленията на френското правителство относно признаването на палестинска държава са подхранили антисемитски инциденти във Франция.

"Франция е запозната с обвиненията, направени от посланика на САЩ, г-н Чарлз Кушнър, който в писмо до президента на републиката изрази загриженост относно нарастването на антисемитските актове във Франция и отбеляза предполагаемата липса на достатъчно действия от страна на френските власти за борба с тях," заяви министерството.

"Обвиненията на посланика са неприемливи," добави министерството, като уточни, че Кушнър ще бъде призован в понеделник.

Призив за признаване на палестинска държава

Писмото на Кушнър следва друго, изпратено до Макрон от израелския премиер Бенямин Нетаняху по-рано тази седмица, в което Нетаняху обвинява Макрон, че допринася за антисемитизма, като призовава за международно признаване на палестинска държава, според Jerusalem Post.

Макрон се утвърди като един от по-силните критици на действията на Нетаняху в конфликта в Газа, особено по отношение на жертвите сред палестинските цивилни, докато Тръмп твърдо подкрепя израелския лидер.

"Публичните изявления, които критикуват Израел, и жестовете към признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подхранват насилието и застрашават живота на евреите във Франция. В днешния свят антиционизмът е антисемитизъм - ясно и просто," пише Кушнър.

Синът на Кушнър, Джаред Кушнър, е женен за дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп, която прие юдаизма преди сватбата им през 2009 г. Те имат три деца, които се възпитават в еврейската традиция.

Макрон публично осъди антисемитизма като противоречащ на френските ценности и увеличи мерките за сигурност за защита на синагогите и други еврейски центрове в отговор на антисемитски инциденти, свързани с войната на Израел в Газа.

