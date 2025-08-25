Франция привика американския посланик Чарлз Кушнър, след като изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което твърди, че Франция не е направила достатъчно, за да ограничи антисемитското насилие, съобщи говорител на френското външно министерство в неделя.
Кушнър, който е евреин и чийто син е женен за дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп, публикува откритото писмо в Wall Street Journal на фона на дълбоки разногласия между Франция, САЩ и Израел.
В писмото си той призовава френския президент Еманюел Макрон да прилага по-строго законите срещу престъпленията от омраза и да намали критиките към Израел, като твърди, че изявленията на френското правителство относно признаването на палестинска държава са подхранили антисемитски инциденти във Франция.
"Франция е запозната с обвиненията, направени от посланика на САЩ, г-н Чарлз Кушнър, който в писмо до президента на републиката изрази загриженост относно нарастването на антисемитските актове във Франция и отбеляза предполагаемата липса на достатъчно действия от страна на френските власти за борба с тях," заяви министерството.
"Обвиненията на посланика са неприемливи," добави министерството, като уточни, че Кушнър ще бъде призован в понеделник.
Призив за признаване на палестинска държава
Писмото на Кушнър следва друго, изпратено до Макрон от израелския премиер Бенямин Нетаняху по-рано тази седмица, в което Нетаняху обвинява Макрон, че допринася за антисемитизма, като призовава за международно признаване на палестинска държава, според Jerusalem Post.
Макрон се утвърди като един от по-силните критици на действията на Нетаняху в конфликта в Газа, особено по отношение на жертвите сред палестинските цивилни, докато Тръмп твърдо подкрепя израелския лидер.
"Публичните изявления, които критикуват Израел, и жестовете към признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подхранват насилието и застрашават живота на евреите във Франция. В днешния свят антиционизмът е антисемитизъм - ясно и просто," пише Кушнър.
Синът на Кушнър, Джаред Кушнър, е женен за дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп, която прие юдаизма преди сватбата им през 2009 г. Те имат три деца, които се възпитават в еврейската традиция.
Макрон публично осъди антисемитизма като противоречащ на френските ценности и увеличи мерките за сигурност за защита на синагогите и други еврейски центрове в отговор на антисемитски инциденти, свързани с войната на Израел в Газа.