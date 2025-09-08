Британската полиция съобщи, че е арестувала почти 900 души, които са протестирали в Лондон срещу забраната на групата Palestine Action, която правителството е обявило за терористична организация.

Почти 1,600 души вече са задържани, много от тях заради това, че мълчаливо държали плакати в подкрепа на групата, откакто тя беше забранена преди два месеца. Протестиращите твърдят, че забраната на Palestine Action е неоправдано ограничение на свободата на словото и правото на протест.

Метрополитенската полиция заяви, че 890 души са арестувани по време на демонстрацията в събота, като огромното мнозинство – 857 души – са задържани по Закона за тероризма за подкрепа на забранена организация. Останалите 33 души са задържани за други нарушения, включително 17 за нападение над полицейски служители.

Кампанията „Защита на нашите съдебни заседатели“, която организира протеста, заяви, че 1,500 души са участвали в демонстрацията пред Парламента, седейки и държейки плакати с надпис „Аз се противопоставям на геноцида, подкрепям Palestine Action.“

Само след няколко минути полицията започна да арестува демонстрантите, докато зрителите скандираха „Срам за вас“ и „Метрополитенска полиция, изберете страна – справедливост или геноцид.“ Имаше сблъсъци и гневни размени на реплики, докато полицаите извличаха протестиращите, които отказваха да се движат.

„Аз съм терорист? Това е шега“

„Защита на нашите съдебни заседатели“ заяви, че агресията е дошла от страна на полицейските служители и отхвърли твърденията, че протестиращите са били насилствени, като ги нарече „абсолютно смешни.“

Повече от 700 души са били арестувани по време на предишни протести, а 138 са обвинени по Закона за тероризма.

Майк Хигинс, 62-годишен, който е сляп и използва инвалидна количка, беше арестуван миналия месец, но се върна да протестира в събота.

„И аз съм терорист? Това е шега,“ каза той. „Вече бях арестуван по Закона за тероризма и подозирам, че ще бъда и днес.

„Разбира се, че ще продължа да се връщам. Какъв избор имам?“

Оспорване на правителствената забрана