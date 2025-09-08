Британската полиция съобщи, че е арестувала почти 900 души, които са протестирали в Лондон срещу забраната на групата Palestine Action, която правителството е обявило за терористична организация.
Почти 1,600 души вече са задържани, много от тях заради това, че мълчаливо държали плакати в подкрепа на групата, откакто тя беше забранена преди два месеца. Протестиращите твърдят, че забраната на Palestine Action е неоправдано ограничение на свободата на словото и правото на протест.
Метрополитенската полиция заяви, че 890 души са арестувани по време на демонстрацията в събота, като огромното мнозинство – 857 души – са задържани по Закона за тероризма за подкрепа на забранена организация. Останалите 33 души са задържани за други нарушения, включително 17 за нападение над полицейски служители.
Кампанията „Защита на нашите съдебни заседатели“, която организира протеста, заяви, че 1,500 души са участвали в демонстрацията пред Парламента, седейки и държейки плакати с надпис „Аз се противопоставям на геноцида, подкрепям Palestine Action.“
Само след няколко минути полицията започна да арестува демонстрантите, докато зрителите скандираха „Срам за вас“ и „Метрополитенска полиция, изберете страна – справедливост или геноцид.“ Имаше сблъсъци и гневни размени на реплики, докато полицаите извличаха протестиращите, които отказваха да се движат.
„Аз съм терорист? Това е шега“
„Защита на нашите съдебни заседатели“ заяви, че агресията е дошла от страна на полицейските служители и отхвърли твърденията, че протестиращите са били насилствени, като ги нарече „абсолютно смешни.“
Повече от 700 души са били арестувани по време на предишни протести, а 138 са обвинени по Закона за тероризма.
Майк Хигинс, 62-годишен, който е сляп и използва инвалидна количка, беше арестуван миналия месец, но се върна да протестира в събота.
„И аз съм терорист? Това е шега,“ каза той. „Вече бях арестуван по Закона за тероризма и подозирам, че ще бъда и днес.
„Разбира се, че ще продължа да се връщам. Какъв избор имам?“
Оспорване на правителствената забрана
Palestine Action беше забранена съгласно британския Закон за тероризма от 2000 година.
Критици, включително ООН и няколко кампанийни групи, осъдиха забраната като правно превишаване и заплаха за свободата на словото.
Обявяването на групата за забранена прави престъпление публичната подкрепа за организацията. Членството или подкрепата за групата се наказват с до 14 години затвор.
Palestine Action получи одобрение от Висшия съд да оспори забраната, но правителството се опитва да отмени това решение. Делото е в ход, като изслушване е насрочено за 25 септември.
ООН: Новият закон „злоупотребява с тежестта и въздействието на тероризма“
Върховният комисар на ООН за правата на човека критикува позицията на британското правителство, заявявайки, че новият закон „злоупотребява с тежестта и въздействието на тероризма.“
Решението да се обяви Palestine Action за терористична група „повдига сериозни опасения, че законите за борба с тероризма се прилагат към действия, които не са терористични по своята същност, и рискува да възпрепятства легитимното упражняване на основни свободи в Обединеното кралство,“ предупреди Волкер Тюрк.
Той добави, че според международните стандарти терористичните актове трябва да се ограничават до престъпления като тези, които целят причиняване на смърт или сериозни наранявания, или вземане на заложници.
Худа Амори, съосновател на Palestine Action, осъди решението на правителството да забрани групата като „катастрофално“ за гражданските свободи, водещо до „много по-широк охлаждащ ефект върху свободата на словото.“
Групата е подкрепена от известни културни фигури, включително ирландската писателка Сали Руни, която заяви, че планира да използва приходите от своите произведения „за да продължи да подкрепя Palestine Action и директни действия срещу геноцида.“
Около 20,000 души, според оценка на полицията, са участвали в отделен про-палестински марш в Лондон в събота.