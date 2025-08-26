Палестинският народ се нуждае от „нашите колективни действия“, заяви турският външен министър Хакан Фидан в понеделник при откриването на извънредната среща на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) относно Газа.

В речта, която произнесе на срещата на ОИС, проведена в град Джеда, Саудитска Арабия, председателят на срещата Фидан заяви: „Това, от което палестинският народ се нуждае, са нашите колективни действия“.

Той предупреди, че признаването на Палестина е недостатъчно без глобални действия, които да принудят Израел да прекрати войната си.

„Израелското правителство не търси мир, а цели унищожаването на Палестина. Това не може да бъде позволено“, каза той.

„Те трябва да бъдат спрени.“

Срещата на ОИС, председателствана от турския външен министър, се фокусира върху текущите израелски действия в Газа и цели координация на позициите и отговорите на държавите-членки.

Във встъпителното слово на заседанието Фидан също осъди нападенията на израелски заселници в окупирания Западен бряг на река Йордан, включително действията на израелски министри, подчертавайки, че такива действия не могат да продължават безнаказано в историческия град.

Израел е убил близо 62,700 палестинци в брутална офанзива срещу Газа от октомври 2023 г. насам.

Войната е опустошила анклава, който е изправен пред наложен от Израел глад.