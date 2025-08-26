Тюркийе е гарант за сигурността, мира и благополучието на кюрдите, както и на всички братски народи в Сирия, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган във вторник.
„Тези, които обърнат лице към Анкара и Дамаск, ще успеят“, каза той по време на реч, посветена на 954-ата годишнина от победата при Малазгирт в провинция Муш.
Турският президент подчерта, че визията на страната за „Векът на Тюркийе“ първо цели да превърне Тюркийе в голяма и мощна страна, свободна от терор, а след това в регион, свободен от терор, чрез колективни усилия.
Той добави, че въпреки всички пречки, блокади и саботажи, Анкара остава ангажирана с усилията за изграждане на мощна Тюркийе, обединена като нация от 86 милиона души, свързани чрез история, култура, споделена цивилизация и общи вярвания.
„Турци, араби и кюрди, ще живеем рамо до рамо в тази земя во веки веков“, каза Ердоган.
Изказването дойде седмици след като турският парламент създаде високопоставен комитет, целящ да очертае правен път към това, което официалните лица описват като „Тюркийе, свободна от терор“, ход, който турските власти определят като исторически повратен момент за мира в региона.
Създаден на 5 август, Националният комитет за солидарност, братство и демокрация е представен като платформа за диалог между турци и кюрди и опит за разрешаване на разногласията чрез парламентарни канали.
„Братството между турци и кюрди е основен елемент на нашия географски регион”, заяви председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш по време на речта си на церемонията по откриването на комитета.
„Този процес е въпрос на национално оцеляване, който засяга споделеното бъдеще на турци, кюрди и граждани от всички слоеве на обществото.“
Официалните лица заявяват, че комитетът ще служи като консултативен орган, натоварен с идентифицирането на реформи, изготвянето на законодателство и информирането на обществеността за напредъка, като мандатът му ще продължи до края на 2025 г.
Регионални предупреждения
На 10 март сирийското президентство обяви подписването на споразумение за интеграция на Сирийските демократични сили (СДС) в държавните институции, потвърждавайки териториалното единство на страната и отхвърляйки всякакви опити за разделение.
Въпреки това, месеци след подписването на споразумението, сирийският президент Ахмад ал Шара обвини СДС в противоречия между техните думи и действия относно изпълнението на споразумението.
През юли 30 терористи от ПКК изгориха оръжията си пред пещера в северните части на Ирак, което Анкара определи като начало на разпадането на групировката.
Това развитие бележи един от най-значимите жестове в дългогодишните терористични актове на ПКК в Тюркийе, която е обявена за терористична организация от Анкара, САЩ и ЕС.
СДС е доминирана от терористичната група ЙПГ, сирийския клон на терористичната група ПКК.
На 13 август турският външен министър Хакан Фидан предупреди, че терористичната група ЙПГ трябва незабавно да спре да представлява заплаха за Тюркийе и региона, по време на съвместна пресконференция със своя сирийски колега.
„Моят призив към ЙПГ е, че те трябва незабавно да се оттеглят като заплаха за Тюркийе и региона, заедно с терористите, които са събрали от цял свят“, каза Фидан тогава.