Тюркийе е гарант за сигурността, мира и благополучието на кюрдите, както и на всички братски народи в Сирия, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган във вторник.

„Тези, които обърнат лице към Анкара и Дамаск, ще успеят“, каза той по време на реч, посветена на 954-ата годишнина от победата при Малазгирт в провинция Муш.

Турският президент подчерта, че визията на страната за „Векът на Тюркийе“ първо цели да превърне Тюркийе в голяма и мощна страна, свободна от терор, а след това в регион, свободен от терор, чрез колективни усилия.

Той добави, че въпреки всички пречки, блокади и саботажи, Анкара остава ангажирана с усилията за изграждане на мощна Тюркийе, обединена като нация от 86 милиона души, свързани чрез история, култура, споделена цивилизация и общи вярвания.

„Турци, араби и кюрди, ще живеем рамо до рамо в тази земя во веки веков“, каза Ердоган.

Изказването дойде седмици след като турският парламент създаде високопоставен комитет, целящ да очертае правен път към това, което официалните лица описват като „Тюркийе, свободна от терор“, ход, който турските власти определят като исторически повратен момент за мира в региона.

Създаден на 5 август, Националният комитет за солидарност, братство и демокрация е представен като платформа за диалог между турци и кюрди и опит за разрешаване на разногласията чрез парламентарни канали.

„Братството между турци и кюрди е основен елемент на нашия географски регион”, заяви председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш по време на речта си на церемонията по откриването на комитета.

„Този процес е въпрос на национално оцеляване, който засяга споделеното бъдеще на турци, кюрди и граждани от всички слоеве на обществото.“

Официалните лица заявяват, че комитетът ще служи като консултативен орган, натоварен с идентифицирането на реформи, изготвянето на законодателство и информирането на обществеността за напредъка, като мандатът му ще продължи до края на 2025 г.