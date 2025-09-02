Десетки хиляди граждани излязоха по улиците в Съединените щати на множество митинги, протестирайки администрацията на президента Доналд Тръмп под лозунга "Работниците над милиардерите".
Демонстрации се проведоха във всичките 50 щата в понеделник, като протестиращите настояваха за по-силна защита на труда, напълно финансирани училища, универсално здравеопазване, жилища за всички и край на корпоративната корупция и федералната намеса.
В Ню Йорк стотици се събраха пред Trump Tower, скандирайки за оставката на Тръмп.
Демонстрантите носеха плакати с искане за достойно заплащане и здравеопазване.
Въпреки че минималната заплата в Ню Йорк е 16.50 долара, защитниците на правата на работниците отбелязват, че тази сума е далеч под изчислената издръжка на живот от почти 33 долара за един възрастен в града.
Дори в Мисисипи, един от щатите с най-ниски разходи за живот в страната, издръжката на живот е 20.75 долара — почти три пъти повече от федералната минимална заплата от 7.25 долара, която не е променяна от 2009 г.
В Чикаго хиляди се събраха в центъра на града, протестирайки срещу плана на Тръмп да разположи Националната гвардия в града, подобно на Лос Анджелис и Вашингтон.
"Това е градът, който ще защити страната", заяви кметът Брандън Джонсън.
Протестиращите изразиха опасения от насилие, ако бъдат изпратени федерални войски или имиграционни агенти.
В цялата страна протестиращите протестираха нарастващите разходи за живот, здравеопазването, жилищата и усещането, че обикновените хора са загубили контрол над своето икономическо и политическо бъдеще.