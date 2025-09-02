Десетки хиляди граждани излязоха по улиците в Съединените щати на множество митинги, протестирайки администрацията на президента Доналд Тръмп под лозунга "Работниците над милиардерите".

Демонстрации се проведоха във всичките 50 щата в понеделник, като протестиращите настояваха за по-силна защита на труда, напълно финансирани училища, универсално здравеопазване, жилища за всички и край на корпоративната корупция и федералната намеса.

В Ню Йорк стотици се събраха пред Trump Tower, скандирайки за оставката на Тръмп.

Демонстрантите носеха плакати с искане за достойно заплащане и здравеопазване.

Въпреки че минималната заплата в Ню Йорк е 16.50 долара, защитниците на правата на работниците отбелязват, че тази сума е далеч под изчислената издръжка на живот от почти 33 долара за един възрастен в града.