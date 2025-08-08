Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път подчерта, че решението за прекратяване на войната между Русия и Украйна зависи изцяло от Владимир Путин, докато наближава крайният срок, който Тръмп сам си е поставил за петък, за да убеди руския лидер да се съгласи на примирие.

Тръмп заяви, че е готов да се срещне с Путин – със или без присъствието на украинския президент Володимир Зеленски – с цел „да спре убийствата“.

„Това зависи от него“, каза Тръмп пред репортери в четвъртък в Белия дом, когато бе попитан дали крайният срок за примирието все още е в сила. „Ще видим какво ще каже. Това зависи от него. Много разочароващо“, добави той.

На въпрос дали е необходима среща между Путин и украинския президент Зеленски, преди Тръмп да седне с руския лидер, президентът отговори: „Не.“

„Те искат да се срещнат с мен, и аз ще направя всичко възможно, за да спра убийствата“, каза Тръмп.

Същия ден Путин предложи Обединените арабски емирства като възможно място за среща с Тръмп, наричайки го „доста подходящо място“.

Той заяви, че Москва и Вашингтон са изразили интерес към провеждането на преговори. „Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събития от този вид. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства“, каза Путин.

Относно възможна тристранна среща със Зеленски, Путин заяви, че няма възражения „по принцип“, но подчерта необходимостта от „създаване на необходимите условия“ преди такава среща да се състои.