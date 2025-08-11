Съветът за сигурност на ООН потвърди „силния си ангажимент“ към суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Сирия и осъди всякаква външна намеса във вътрешните ѝ работи по време на преходния период.

„Съветът за сигурност своята непоколебима ангажираност към суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Сирийската арабска република и призовава всички държави да уважават тези принципи“, заяви Съветът в официално изявление в неделя.

В документа се осъждат „всички форми на негативна или разрушителна намеса в политическия, сигурностния и икономическия преход на Сирия“, като се предупреждава, че подобни действия подкопават усилията за постигане на стабилност.

Съветът призова всички страни „да се въздържат от действия или намеси, които могат допълнително да дестабилизират страната“.

В изявлението се изразява и „дълбока загриженост“ за събитията в южната провинция Суейда през юли и „категорично“ се осъжда насилствената ескалация в региона.

В Суейда е в действие примирие от 19 юли, след седмица на въоръжени сблъсъци между друзи и бедуински племена, при които според Сирийската мрежа за правата на човека загинаха 426 души.

Борба с всички форми на тероризъм

В изявлението се акцентира върху значението на спазването на Споразумението за разделяне на силите от 1974 г. и ролята на Силите за наблюдение на ООН за прекратяване на военните действия (UNDOF), като се настоява за стриктно придържане към условията му с цел намаляване на напрежението.