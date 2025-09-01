Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Китай ще ускори изграждането на банка за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) по време на годишната среща на върха на организацията в Тиендзин, като се стреми да разшири влиянието и обхвата на организацията.
„В етап, когато глобалната ситуация става все по-сложна и турбулентна, държавите-членки са изправени пред по-тежки отговорности за сигурност и развитие“, каза Си във встъпителната си реч на форума в понеделник.
Си обеща 1,4 милиарда долара заеми през следващите три години за държавите-членки на ШОС, без тези средства да бъдат конкретно предназначени за новата банка.
Си, руският президент Владимир Путин и лидери на няколко държави участват в срещата на ШОС. Групата, първоначално създадена като противовес на влиянието на САЩ в Централна Азия, се разрасна по размер и влияние през годините, но остава предимно форум за сигурност.
‘Алтернативен световен ред’
Си се опитва да разшири обхвата на организацията.
„Той иска да предложи алтернативен световен ред, защото световният ред, воден от САЩ, е в значителен упадък. Това е основният наратив“, каза Алфред Ву, професор в Училището за публична политика „Лий Куан Ю“ към Националния университет на Сингапур.
Си също така заяви, че държавите трябва да „се противопоставят на манталитета на Студената война, конфронтацията на блокове и тормоза, и да защитават международната система с ООН в нейното ядро“, като същевременно „насърчават равнопоставен и подреден многополюсен свят, приобщаваща икономическа глобализация и изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление“.
Членове на основаната през 2001 г., ШОС са Русия, Беларус, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан и Монголия са страни наблюдатели, а 14 други държави, предимно от Югоизточна Азия и Близкия изток, са „партньори за диалог“.