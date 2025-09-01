Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Китай ще ускори изграждането на банка за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) по време на годишната среща на върха на организацията в Тиендзин, като се стреми да разшири влиянието и обхвата на организацията.

„В етап, когато глобалната ситуация става все по-сложна и турбулентна, държавите-членки са изправени пред по-тежки отговорности за сигурност и развитие“, каза Си във встъпителната си реч на форума в понеделник.

Си обеща 1,4 милиарда долара заеми през следващите три години за държавите-членки на ШОС, без тези средства да бъдат конкретно предназначени за новата банка.

Си, руският президент Владимир Путин и лидери на няколко държави участват в срещата на ШОС. Групата, първоначално създадена като противовес на влиянието на САЩ в Централна Азия, се разрасна по размер и влияние през годините, но остава предимно форум за сигурност.

‘Алтернативен световен ред’