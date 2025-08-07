Временно изпълняващият длъжността президент на Мианмар, Минт Шве, почина в четвъртък сутринта, съобщи Националният съвет за отбрана и сигурност на страната.
Той беше на 74 годишна възраст.
Според местни медий, Минт Шве е бил в критично състояние и е бил лекуван в интензивното отделение на военна болница в столицата Найпидо.
От началото на 2023 година той имаше затруднения с движението и храненето. Резултатите от изследванията показаха, че той страда от болестта на Паркинсон и свързани неврологични разстройства.
През април миналата година той беше подложен на лечение в медицинския център „Маунт Елизабет“ в Сингапур.
Минт Шве стана временно изпълняващ длъжността президент, след военния преврат през февруари 2021 г., когато армията свали от власт избраното правителство на Аун Сан Су Чжи.