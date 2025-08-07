От началото на 2023 година той имаше затруднения с движението и храненето. Резултатите от изследванията показаха, че той страда от болестта на Паркинсон и свързани неврологични разстройства.

През април миналата година той беше подложен на лечение в медицинския център „Маунт Елизабет“ в Сингапур.

Минт Шве стана временно изпълняващ длъжността президент, след военния преврат през февруари 2021 г., когато армията свали от власт избраното правителство на Аун Сан Су Чжи.