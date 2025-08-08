Венецуела осъди решението на САЩ да удвоят наградата за информация, водеща до ареста на венецуелския президент Николас Мадуроза и определи действията на Вашингтон като „жалки“ и „абсурдни“.
„Жалката „награда“... е най-абсурдната политическа пропаганда, която някога сме виждали“, написа венецуелският външен министър Иван Гил в Tелеграм, часове след като главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви решението.
Бонди заяви, че Вашингтон вече ще предлага 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро — най-високата награда, поставяна някога на действащ световен лидер.
Тя обвини Мадуро, че е „един от най-големите наркотрафиканти в света“ и е заплаха за националната сигурност на САЩ.
Във видео, публикувано в Екс, Бонди заяви, че Мадуро „сътрудничи с престъпни групировки“, включително венецуелската банда Трен де Арагуа и мексиканския картел Синалоа и го обвини в организиране на мащабни операции за наркотрафик и организирана престъпност.
‘Икономическа война’
Главният прокурор заяви, че над 700 милиона долара в активи, свързани с Мадуро, са били конфискувани от САЩ, включително два самолета и девет автомобила.
Мадуро вече е подсъдим по американско федерално дело от 2020 г., което го обвинява в наркотрафик.
По това време Държавният департамент предложи за Мадуро награда от 15 милиона долара, която по-късно беше увеличена на 25 милиона долара.
Венецуелското правителство, което отдавна е в конфликт със САЩ, заяви, че увеличението на наградата е пореден опит на Вашингтон да се намеси във вътрешните му работи.
САЩ обвиняват Мадуро в нарушения на човешките права, корупция и потискане на политическата опозиция. Венецуела отхвърли тези обвинения, наричайки санкциите на САЩ „икономическа война“, насочена към сваляне на правителството ѝ.
Някога най-богатата държава в Латинска Америка благодарение на огромните си петролни резерви, Венецуела преживя години на икономически и политически натиск от страна на САЩ, което доведе до масово изселване на милиони хора заради бедността и инфлацията.