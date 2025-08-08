Венецуела осъди решението на САЩ да удвоят наградата за информация, водеща до ареста на венецуелския президент Николас Мадуроза и определи действията на Вашингтон като „жалки“ и „абсурдни“.

„Жалката „награда“... е най-абсурдната политическа пропаганда, която някога сме виждали“, написа венецуелският външен министър Иван Гил в Tелеграм, часове след като главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви решението.

Бонди заяви, че Вашингтон вече ще предлага 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро — най-високата награда, поставяна някога на действащ световен лидер.

Тя обвини Мадуро, че е „един от най-големите наркотрафиканти в света“ и е заплаха за националната сигурност на САЩ.

Във видео, публикувано в Екс, Бонди заяви, че Мадуро „сътрудничи с престъпни групировки“, включително венецуелската банда Трен де Арагуа и мексиканския картел Синалоа и го обвини в организиране на мащабни операции за наркотрафик и организирана престъпност.

‘Икономическа война’