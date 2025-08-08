СВЯТ
Венецуела осъди решението на САЩ да удвоят наградата за Мадуро от 25 на 50 милиона долара
Каракас нариче хода на Вашингтон "политическа манипулация", след като главният прокурор на САЩ Пам Бонди обвини президента Николас Мадуро в участие в международен наркотрафик и повиши наградата за залавянето му
Венецуелското правителство заяви, това е поредният опит на Вашингтон да се меси във вътрешните му работи / AP
преди 12 часа

Венецуела осъди решението на САЩ да удвоят наградата за информация, водеща до ареста на венецуелския президент Николас Мадуроза и определи действията на Вашингтон като „жалки“ и „абсурдни“.

„Жалката „награда“... е най-абсурдната политическа пропаганда, която някога сме виждали“, написа венецуелският външен министър Иван Гил в Tелеграм, часове след като главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви решението.

Бонди заяви, че Вашингтон вече ще предлага 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро — най-високата награда, поставяна някога на действащ световен лидер.

Тя обвини Мадуро, че е „един от най-големите наркотрафиканти в света“ и е заплаха за националната сигурност на САЩ.

Във видео, публикувано в Екс, Бонди заяви, че Мадуро „сътрудничи с престъпни групировки“, включително венецуелската банда Трен де Арагуа и мексиканския картел Синалоа и го обвини в организиране на мащабни операции за наркотрафик и организирана престъпност.

‘Икономическа война’

Главният прокурор заяви, че над 700 милиона долара в активи, свързани с Мадуро, са били конфискувани от САЩ, включително два самолета и девет автомобила.

Мадуро вече е подсъдим по американско федерално дело от 2020 г., което го обвинява в наркотрафик.

По това време Държавният департамент предложи за Мадуро награда от 15 милиона долара, която по-късно беше увеличена на 25 милиона долара.

Венецуелското правителство, което отдавна е в конфликт със САЩ, заяви, че увеличението на наградата е пореден опит на Вашингтон да се намеси във вътрешните му работи.

САЩ обвиняват Мадуро в нарушения на човешките права, корупция и потискане на политическата опозиция. Венецуела отхвърли тези обвинения, наричайки санкциите на САЩ „икономическа война“, насочена към сваляне на правителството ѝ.

Някога най-богатата държава в Латинска Америка благодарение на огромните си петролни резерви, Венецуела преживя години на икономически и политически натиск от страна на САЩ, което доведе до масово изселване на милиони хора заради бедността и инфлацията.

