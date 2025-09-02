Индия обяви, че води преговори с Вашингтон за двустранно търговско споразумение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита до 50 % върху индийските стоки, включително 25-процентна санкция, свързана с продължаващите покупки на руски петрол от Ню Делхи.

„Водим диалог с тях (САЩ) за двустранно търговско споразумение“, заяви министърът на търговията и индустрията на Индия Пиюш Гоял по време на събитие в столицата във вторник.

Той също така осъди митата на Вашингтон като „несправедливи, необосновани и неразумни“, критикувайки „важните държави“, че пренебрегват глобалната устойчивост в полза на наказателни търговски мерки – явно намеквайки за САЩ, без да ги назовава директно.

Мита за натиск върху Ню Делхи

Митата, които влязоха в сила в края на миналия месец, бяха частично насочени към оказване на натиск върху Индия да намали енергийните си вносни доставки от Москва.

По-рано Тръмп наложи 25-процентно мито върху индийския износ, след като търговските преговори се провалиха, което допълнително изостри напрежението между двамата партньори.