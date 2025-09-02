Индия обяви, че води преговори с Вашингтон за двустранно търговско споразумение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита до 50 % върху индийските стоки, включително 25-процентна санкция, свързана с продължаващите покупки на руски петрол от Ню Делхи.
„Водим диалог с тях (САЩ) за двустранно търговско споразумение“, заяви министърът на търговията и индустрията на Индия Пиюш Гоял по време на събитие в столицата във вторник.
Той също така осъди митата на Вашингтон като „несправедливи, необосновани и неразумни“, критикувайки „важните държави“, че пренебрегват глобалната устойчивост в полза на наказателни търговски мерки – явно намеквайки за САЩ, без да ги назовава директно.
Мита за натиск върху Ню Делхи
Митата, които влязоха в сила в края на миналия месец, бяха частично насочени към оказване на натиск върху Индия да намали енергийните си вносни доставки от Москва.
По-рано Тръмп наложи 25-процентно мито върху индийския износ, след като търговските преговори се провалиха, което допълнително изостри напрежението между двамата партньори.
В понеделник Тръмп отново критикува Индия, наричайки търговските отношения „напълно едностранна катастрофа“ в публикация в Truth Social.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по-късно сподели екранна снимка на публикацията на Тръмп в X, преди известен като Twitter.
В публикацията Тръмп твърди, че Индия отдавна налага едни от най-високите мита в света върху американски стоки, което прави „невъзможно“ за американските компании да се конкурират на индийския пазар, докато Индия „ни продава огромни количества стоки“.
„Индия купува по-голямата част от петрола и военните си продукти от Русия, много малко от САЩ“, каза Тръмп, като също така отбеляза, че Ню Делхи е „предложил да намали митата си до нула, но времето изтича“.