Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна днес, че може да разположи федерални войски в южния туристически град Ню Орлиънс. За пореден път той заплаши да използва военните за борба с престъпността в град, управляван от демократите.
Републиканският лидер подчерта своята кампания срещу това, което той описа като градове с висока престъпност, залети с нелегални имигранти. Миналия месец Тръмп разположи хиляди членове на Националната гвардия в Лос Анджелис и столицата Вашингтон, въпреки възраженията на местните власти.
Критиците твърдят, че Тръмп превишава правомощията си, като нарежда на войските да изпълняват задачи, включително арести и обиски, които обикновено се извършват от местната полиция и имиграционните агенти.
„Сега решаваме дали да отидем в Чикаго или в място като Ню Орлиънс, където имаме страхотен губернатор Джеф Ландри, който иска да дойдем и да оправим една много хубава част от тази страна, която е станала доста трудна, доста лоша“, каза президентът на САЩ пред репортери в Овалния кабинет.
Тръмп обеща, че може да върне реда в Ню Орлиънс „за около две седмици“.
Ландри, сподели в X видео от коментарите на Тръмп и приветства хода и посочи: „Ще отведем помощта на президента @realDonaldTrump от Ню Орлиънс до Шривпорт!“
Въпреки че голяма част от избирателите в Луизиана са предимно републиканци, в най-големият град на щата - Ню Орлиънс, доминират демократите, с райони на тежка бедност, допринасящи за нивото на престъпност.
Подобно на другите градове, към които е насочен кампанията на Тръмп и в съответствие с националните тенденции, общото ниво на престъпност в Ню Орлиънс е намаляло в сравнение с миналата година.
Конгресменът Трой Картър, демократ от Луизиана, чийто район включва Ню Орлиънс, заяви в X: „Милитаризирането на улиците на Ню Орлиънс не е решение. Точка.“
„Ако президентът иска да предостави федерални ресурси на града, ще работя с него, за да осигурим финансиране за набиране и по-добро обучение на полицейски служители, по-добро финансиране на нашия окръжен прокурор, ремонт на инфраструктурата в затвора Орлиънс Париш и финансиране на програмите, които той самият съкрати, а те бяха насочени към корена на престъпността – хроничната бедност“, подчерта Картър.
В сряда Ландри се появи заедно с министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и главния прокурор на САЩ Пам Бонди на пресконференция пред затвора в Ангола, за да обяви ново съоръжение, което да сигури на около 400 легла на имигрантите, осъдени за престъпления.
„Ангола е най-големият затвор с максимална сигурност в страната, с площ от 18 000 акра, граничещи с река Мисисипи, блата, пълни с алигатори, и гори, пълни с мечки. Никой наистина не иска да напусне това място“, каза Ландри пред репортери.
„Идеята е да сесъберат най-лошите от най-лошите – престъпни нелегални имигранти, членове на банди, изнасилвачи, наркотрафиканти, трафиканти на хора, които нямат място в тази страна.“
Тръмп беше насочил повечето от заплахите си за разполагана на военни към крепостта на демократите Чикаго, която той описа във вторник като „адска дупка“, опустошена от престъпления с огнестрелно оръжие.
Дж. Б. Притцкър, демократичният губернатор на щата Илинойс, където се намира Чикаго, отговори, че Тръмп „създава политическа драма, за да прикрие своята корупция“.
Тръмп също така многократно заплаши да изпрати войски на Националната гвардия в Чикаго и Балтимор.