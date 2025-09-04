Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна днес, че може да разположи федерални войски в южния туристически град Ню Орлиънс. За пореден път той заплаши да използва военните за борба с престъпността в град, управляван от демократите.

Републиканският лидер подчерта своята кампания срещу това, което той описа като градове с висока престъпност, залети с нелегални имигранти. Миналия месец Тръмп разположи хиляди членове на Националната гвардия в Лос Анджелис и столицата Вашингтон, въпреки възраженията на местните власти.

Критиците твърдят, че Тръмп превишава правомощията си, като нарежда на войските да изпълняват задачи, включително арести и обиски, които обикновено се извършват от местната полиция и имиграционните агенти.

„Сега решаваме дали да отидем в Чикаго или в място като Ню Орлиънс, където имаме страхотен губернатор Джеф Ландри, който иска да дойдем и да оправим една много хубава част от тази страна, която е станала доста трудна, доста лоша“, каза президентът на САЩ пред репортери в Овалния кабинет.

Тръмп обеща, че може да върне реда в Ню Орлиънс „за около две седмици“.

Ландри, сподели в X видео от коментарите на Тръмп и приветства хода и посочи: „Ще отведем помощта на президента @realDonaldTrump от Ню Орлиънс до Шривпорт!“

Въпреки че голяма част от избирателите в Луизиана са предимно републиканци, в най-големият град на щата - Ню Орлиънс, доминират демократите, с райони на тежка бедност, допринасящи за нивото на престъпност.

Подобно на другите градове, към които е насочен кампанията на Тръмп и в съответствие с националните тенденции, общото ниво на престъпност в Ню Орлиънс е намаляло в сравнение с миналата година.