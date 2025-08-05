Израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение за пълна окупация на Газа и разширяване на военната офанзива в анклава.

„Картите са открити — отиваме към пълна окупация на Газа,“ заяви високопоставен служител, близък до Нетаняху, цитиран от вестник Yedioth Ahronoth в понеделник вечерта.

„Ще има операции дори в райони, където се държат заложници. Ако началникът на Генералния щаб на израелската армия не е съгласен, трябва да подаде оставка.“

Израелският канал Channel 12 съобщи, че решението представлява значителна промяна в стратегията на Израел спрямо Газа, като операциите вече се очаква да се провеждат в гъсто населени райони, включително в централните бежански лагери.

‘Зелена светлина’