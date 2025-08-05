Израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение за пълна окупация на Газа и разширяване на военната офанзива в анклава.
„Картите са открити — отиваме към пълна окупация на Газа,“ заяви високопоставен служител, близък до Нетаняху, цитиран от вестник Yedioth Ahronoth в понеделник вечерта.
„Ще има операции дори в райони, където се държат заложници. Ако началникът на Генералния щаб на израелската армия не е съгласен, трябва да подаде оставка.“
Израелският канал Channel 12 съобщи, че решението представлява значителна промяна в стратегията на Израел спрямо Газа, като операциите вече се очаква да се провеждат в гъсто населени райони, включително в централните бежански лагери.
‘Зелена светлина’
Обществената телевизия KAN, позовавайки се на министри, които наскоро са разговаряли с Нетаняху, съобщи, че премиерът е решил да разшири военните операции в Газа, въпреки съпротивата на службите за сигурност.
Вестник Yedioth Ahronoth твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Нетаняху „зелена светлина“ да продължи с разширената офанзива.
Отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, израелската армия продължава бруталната офанзива срещу Газа от 7 октомври 2023 г., убивайки близо 61 000 палестинци, почти половината от които са жени и деца.
Геноцидната кампания на Израел опустоши анклава и го доведе до ръба на гладна криза.