Индийската полиция арестува шестима мъже, с обвинение, че се представяли за полицаи и изнудвали „дарения“ от офис под наем, обозначен като „бюро за разследване на престъпления“.

„Международното полицейско и криминално разследващо бюро“, функциониралощо от офис, декориран с „полицейски цветове и лога“, се намирало в сателитния град на Ню Делхи – Ноида, съобщиха от полицията в изявление късно в неделя.

Обвиняемите твърдели, че имат „връзка с Интерпол“ и други международни звена за борба с престъпността.