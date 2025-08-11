Индийската полиция арестува шестима мъже, с обвинение, че се представяли за полицаи и изнудвали „дарения“ от офис под наем, обозначен като „бюро за разследване на престъпления“.
„Международното полицейско и криминално разследващо бюро“, функциониралощо от офис, декориран с „полицейски цветове и лога“, се намирало в сателитния град на Ню Делхи – Ноида, съобщиха от полицията в изявление късно в неделя.
Обвиняемите твърдели, че имат „връзка с Интерпол“ и други международни звена за борба с престъпността.
„Извършителите се представяли като държавни служители“, заявиха от полицията. При арестите били иззети няколко мобилни телефона, чекови книжки, печати и лични документи.
Задържанията идват само седмици след арест на мъж, обвинен, че управлява фалшиво посолство от нает дом в близост до Ню Делхи и е измамил търсещи работа, обещавайки им заетост в чужбина срещу пари.
Обвиняемият оперирал нелегално „посолство на Западна Арктика“ и се представял за посланик на измислени държави като „Западна Арктика, Саборга, Пулвия, Лодония“.