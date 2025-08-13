Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва във виртуална среща с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, потвърди служител на Белия дом пред агенция „Анадолу“.

Служителят, пожелал анонимност, потвърди участието на Тръмп в сряда, ден след като германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че е поканил президента на САЩ, Зеленски и други европейски официални лица. Срещата ще се проведе два дни преди Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че виртуалните разговори ще се съсредоточат върху „допълнителни възможности за оказване на натиск върху Русия“ и „подготовка за възможни мирни преговори и свързани въпроси относно териториални претенции и гаранции за сигурност“.

Лидери от Германия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Обединеното кралство и Украйна ще участват, заедно с председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския съвет, генералния секретар на НАТО и вицепрезидента на САЩ.

Във вторник Белият дом омаловажи очакванията за предстоящата среща на Тръмп с Путин, наричайки я „упражнение за слушане“ за американския лидер.

Говорителката Каролайн Левит потвърди, че срещата ще се проведе в петък в Анкъридж, най-големия град в Аляска, и заяви, че целта е Тръмп да „получи по-добро разбиране за това как можем да сложим край на тази война“.