Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейски лидери преди срещата с Путин
Белият дом заяви, че срещата в петък с Путин в Аляска ще бъде „упражнение за изслушване“, докато европейските лидери настояват за повече натиск върху Русия.
Тръмп ще се присъедини към Зеленски и европейски лидери за виртуални разговори преди срещата с Путин / AP
преди 11 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва във виртуална среща с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, потвърди служител на Белия дом пред агенция „Анадолу“.

Служителят, пожелал анонимност, потвърди участието на Тръмп в сряда, ден след като германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че е поканил президента на САЩ, Зеленски и други европейски официални лица. Срещата ще се проведе два дни преди Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че виртуалните разговори ще се съсредоточат върху „допълнителни възможности за оказване на натиск върху Русия“ и „подготовка за възможни мирни преговори и свързани въпроси относно териториални претенции и гаранции за сигурност“.

Лидери от Германия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Обединеното кралство и Украйна ще участват, заедно с председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския съвет, генералния секретар на НАТО и вицепрезидента на САЩ.

Във вторник Белият дом омаловажи очакванията за предстоящата среща на Тръмп с Путин, наричайки я „упражнение за слушане“ за американския лидер.

Говорителката Каролайн Левит потвърди, че срещата ще се проведе в петък в Анкъридж, най-големия град в Аляска, и заяви, че целта е Тръмп да „получи по-добро разбиране за това как можем да сложим край на тази война“.

„Само една от страните, участващи в тази война, ще присъства, и затова тази среща е за президента, за да получи по-твърдо и по-добро разбиране за това как можем, надяваме се, да сложим край на тази война“, каза тя пред репортери, отбелязвайки, че Зеленски няма да присъства на разговорите в Аляска.

Тя подчерта, че срещата се провежда по искане на Путин.

Предстоящите разговори ще бъдат първата среща лице в лице между действащ руски и американски президент от юни 2021 г., когато Путин се срещна с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън в Женева, Швейцария.

Това също така ще отбележи първия път, когато руски президент посещава Аляска след продажбата на територията от Руската империя на САЩ през 1867 г.

