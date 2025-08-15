Преговорите под егидата на ООН за първо международно споразумение относно замърсяването с пластмаси бяха удължени до петък, след като проектът на споразумението беше отхвърлен от представителите на някои страни, което постави преговорния процеса в риск от провал.

Ръководителят на разговорите еквадорския дипломат Луис Ваяс Валдивиесо съобщи на представители на около 185 държави, в четвъртък вечерта, че „консултациите по моя преработен проект на текст все още продължават“ и отложи пленарната сесия до 15 август.

Преговорите, които се провеждат от 5 август в Женева, имат за цел да бъде одобрен първия глобален договор срещу замърсяването с пластмаса.

След три години и пет предишни неуспешни кръга от преговори, последният проект се опита да отрази ограничените области на сближаване, но вместо това предизвика широки критики.

„Коалицията за високи амбиции“, съставена от държави, които настояват за строги мерки, заяви, че текстът не съдържа ангажименти за ограничаване на производството, премахване на токсичните химикали и установяване на задължителни глобални цели — свеждайки го, според тях, до сделка за управление на отпадъците.

„Групата на единомислещите“, водена от държавите производители на петрол от Залива, заяви, че проектът преминава твърде много червени линии и не стеснява достатъчно обхвата на договора.

Панама нарече документа „просто отвратителен“ и „капитулация“, докато Кения заяви, че той е „значително разреден и е загубил своята основна цел“.