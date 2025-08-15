Преговорите под егидата на ООН за първо международно споразумение относно замърсяването с пластмаси бяха удължени до петък, след като проектът на споразумението беше отхвърлен от представителите на някои страни, което постави преговорния процеса в риск от провал.
Ръководителят на разговорите еквадорския дипломат Луис Ваяс Валдивиесо съобщи на представители на около 185 държави, в четвъртък вечерта, че „консултациите по моя преработен проект на текст все още продължават“ и отложи пленарната сесия до 15 август.
Преговорите, които се провеждат от 5 август в Женева, имат за цел да бъде одобрен първия глобален договор срещу замърсяването с пластмаса.
След три години и пет предишни неуспешни кръга от преговори, последният проект се опита да отрази ограничените области на сближаване, но вместо това предизвика широки критики.
„Коалицията за високи амбиции“, съставена от държави, които настояват за строги мерки, заяви, че текстът не съдържа ангажименти за ограничаване на производството, премахване на токсичните химикали и установяване на задължителни глобални цели — свеждайки го, според тях, до сделка за управление на отпадъците.
„Групата на единомислещите“, водена от държавите производители на петрол от Залива, заяви, че проектът преминава твърде много червени линии и не стеснява достатъчно обхвата на договора.
Панама нарече документа „просто отвратителен“ и „капитулация“, докато Кения заяви, че той е „значително разреден и е загубил своята основна цел“.
Европейският съюз, малките островни развиващи се държави и регионални блокове от Африка, Латинска Америка и Карибите проведоха отделни срещи за координиране на позициите си.
Анализаторите предупредиха, че преговорите са изправени пред два сценария: слаб договор, наподобяващ текущия проект, или липса на споразумение, което потенциално може да постави процеса в застой.
Александър Ранкович от мозъчния тръст „The Common Initiative“ заяви: „Лошият сценарий е страните да приемат много слаб договор... Много лошият е, че те не се споразумеят за нищо.“
Световния фонд за дивата природа (WWF), една от множеството неправителствени организации, които настояват за по-строг договор, призова министрите от амбициозните държави да предложат нов текст със задължителни глобални забрани и премахвания на вредните химикали, както и механизъм за засилване на ангажиментите с течение на времето.
„Те трябва да бъдат готови да гласуват за своя текст“, заяви Зайнаб Садан от WWF.
Пластмасовите отпадъци са нарастваща глобална криза, като се прогнозира, че производството им почти ще се утрои между 2019 и 2060 година.
Микропластмаси са открити на най-високия планински връх, в най-дълбоката океанска падина и са разпръснати в почти всяка част на човешкото тяло.