Тюркийе разкри подробности за мащаба на хуманитарната си помощ за Газа, информирайки, че до момента са изпратени 16 кораба и 14 самолета от началото на военните атаки на Израел през октомври 2023 г.

В изявление, направено във вторник Дирекцията по комуникации подчертава, че усилията отразяват лидерството на президента Реджеп Тайип Ердоган, под чието ръководство Тюркийе се стреми да бъде „гласът на Газа на всяка международна платформа“и продължава да изпраща спешна помощ за обсадените цивилни.

Населението на Газа, което от дълго време живее под блокада, са изправени пред нарастващ глад и бедност в резултат на бомбардировките на Израел от 7 октомври 2023 г.

Дирекцията заяви, че Тюркийе „работи интензивно, за да бъде до невинното население на Газа, което е оставено пред смърт от глад и недохранване“.

От началото на конфликта Тюркийе е изпратила над 101 хиляди тона хуманитарна помощ и финансова подкрепа в размер на 15 милиона долара.