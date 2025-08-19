Тюркийе разкри подробности за мащаба на хуманитарната си помощ за Газа, информирайки, че до момента са изпратени 16 кораба и 14 самолета от началото на военните атаки на Израел през октомври 2023 г.
В изявление, направено във вторник Дирекцията по комуникации подчертава, че усилията отразяват лидерството на президента Реджеп Тайип Ердоган, под чието ръководство Тюркийе се стреми да бъде „гласът на Газа на всяка международна платформа“и продължава да изпраща спешна помощ за обсадените цивилни.
Населението на Газа, което от дълго време живее под блокада, са изправени пред нарастващ глад и бедност в резултат на бомбардировките на Израел от 7 октомври 2023 г.
Дирекцията заяви, че Тюркийе „работи интензивно, за да бъде до невинното население на Газа, което е оставено пред смърт от глад и недохранване“.
От началото на конфликта Тюркийе е изпратила над 101 хиляди тона хуманитарна помощ и финансова подкрепа в размер на 15 милиона долара.
Продължаващата помощ на Тюркийе
Доставките на хуманитарна помощ включват големи количества храна, брашно, питейна вода, облекло и дори играчки за деца.
Медицинската помощ също заема важно място в подкрепата: Тюркийе изпрати осем полеви болници, 53 линейки и около 250 тона медицински консумативи, като е транспортирала и 430 пациенти и 450 придружители за лечение в Тюркийе.
Допълнителната помощ включва стотици хиляди хигиенни комплекти, хиляди палатки и спални чували, както и над 1 400 генератора, мобилни кухни и друга техническа помощ.
Дирекцията по комуникации подчерта, че Тюркийе ще продължи да предоставя хуманитарна помощ „по всякакви възможни начини“, въпреки трудностите в достъпа до Газа заради израелската блокада.