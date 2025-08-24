Силни дъждове предизвикаха внезапни наводнения, които отнеха живота на най-малко осем души, включително деца, в няколко провинции на Йемен през последните два дни.

В провинция Хаджа, разположена на северозапад, уебсайтът 26 September, управляван от хутите, цитира източник от гражданската защита, който съобщава, че къща се е срутила върху своите обитатели в село Ал-Хадраа в района Куайдина. В резултат на това са загинали три деца, а бащата и майката са пострадали.

Отделно, Центърът за сигурност на Министерството на вътрешните работи в правителството на хутите съобщи в събота вечерта, че „наводненията са унищожили десетки временни палатки и крехки убежища, принадлежащи на разселени хора в района Абс в провинция Хаджа“.

В югоизточната провинция Шабуа, богата на петрол, местни жители съобщиха, че баща и син са се удавили в наводнените води късно в петък в района Усейлан.

Жителите призовават да се избягват речните корита.