Силни дъждове предизвикаха внезапни наводнения, които отнеха живота на най-малко осем души, включително деца, в няколко провинции на Йемен през последните два дни.
В провинция Хаджа, разположена на северозапад, уебсайтът 26 September, управляван от хутите, цитира източник от гражданската защита, който съобщава, че къща се е срутила върху своите обитатели в село Ал-Хадраа в района Куайдина. В резултат на това са загинали три деца, а бащата и майката са пострадали.
Отделно, Центърът за сигурност на Министерството на вътрешните работи в правителството на хутите съобщи в събота вечерта, че „наводненията са унищожили десетки временни палатки и крехки убежища, принадлежащи на разселени хора в района Абс в провинция Хаджа“.
В югоизточната провинция Шабуа, богата на петрол, местни жители съобщиха, че баща и син са се удавили в наводнените води късно в петък в района Усейлан.
Жителите призовават да се избягват речните корита.
Техните смъртни случаи настъпиха само няколко часа след като две деца и млад мъж се удавиха при отделни инциденти в Шабуа и съседната провинция Хадрамаут, с което броят на жертвите от удавяне в двете провинции достигна пет за 48 часа.
Във вторник силни дъждове предизвикаха наводнения в южния пристанищен град Аден, като раниха няколко души и причиниха значителни материални щети.
Властите в няколко провинции издадоха предупреждения за продължаващи силни валежи и риск от нови внезапни наводнения, като призоваха жителите да избягват речните корита и язовирите.
Крехката инфраструктура на Йемен, сериозно увредена от повече от десетилетие конфликт между международно признатите правителствени сили и групировката на хутите, допълнително утежнява хуманитарните последици от сезонните наводнения, като жителите се оплакват от липсата на основни услуги.