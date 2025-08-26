Президентите на Иран и Русия обсъдиха ядрената програма на Техеран, докато европейските сили заплашват да възстановят санкциите срещу Иран във връзка със замразеното споразумение от 2015 г.

Великобритания, Франция и Германия заплашиха да задействат механизма за "бързо възстановяване" на санкциите на ООН, които бяха премахнати по силата на споразумението, освен ако Иран не се съгласи да ограничи обогатяването на уран и да възстанови сътрудничеството с инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Иран ще проведе преговори с европейската тройка в Женева във вторник, съобщиха иранските държавни медии.

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл в понеделник, като двамата "засегнаха ситуацията около ядрената програма на Иран".

Иранското президентство заяви, че Пезешкиан е благодарил на Путин за подкрепата на правото на Техеран за обогатяване на уран и е подчертал, че Иран "не цели и никога няма да си постави за цел създаването на ядрени оръжия".

Двете страни засилиха политическите, военните и икономическите си връзки по време на военната офанзива на Русия в Украйна.