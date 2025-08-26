СВЯТ
Москва и Техеран обсъдиха въпроси засягащи ядрената програма на Иран
Преговорите между Москва и Техеран се провеждат, на фона на заплахите на Великобритания, Франция и Германия да възобновят санкциите на ООН ако Иран не ограничи обогатяването на уран.
Иран ще проведе разговори с европейската тройка в Женева във вторник. / AA
26 август 2025

Президентите на Иран и Русия обсъдиха ядрената програма на Техеран, докато европейските сили заплашват да възстановят санкциите срещу Иран във връзка със замразеното споразумение от 2015 г.

Великобритания, Франция и Германия заплашиха да задействат механизма за "бързо възстановяване" на санкциите на ООН, които бяха премахнати по силата на споразумението, освен ако Иран не се съгласи да ограничи обогатяването на уран и да възстанови сътрудничеството с инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Иран ще проведе преговори с европейската тройка в Женева във вторник, съобщиха иранските държавни медии.

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл в понеделник, като двамата "засегнаха ситуацията около ядрената програма на Иран".

Иранското президентство заяви, че Пезешкиан е благодарил на Путин за подкрепата на правото на Техеран за обогатяване на уран и е подчертал, че Иран "не цели и никога няма да си постави за цел създаването на ядрени оръжия".

Двете страни засилиха политическите, военните и икономическите си връзки по време на военната офанзива на Русия в Украйна.

Иран редовно се стреми да координира позицията си с Русия и Китай преди ключови ядрени преговори със Съединените щати и Европа в настоящата безизходица.

Руският вестник "Комерсант" съобщи в понеделник, че Москва се противопоставя на идеята за възстановяване на санкциите.

"Заплахите от страна на Великобритания, Германия и Франция да активират механизма за повторно въвеждане на преди това спрени санкции на ООН срещу Иран са сериозен дестабилизиращ фактор", цитира изявление на руското външно министерство.

Русия е страна по Съвместния всеобхватен план за действие от 2015 г. (JCPOA), който предостави на Иран облекчение от санкции в замяна на ограничения върху ядрената му програма.

Техеран оспорва законността на задействането на клаузата за възстановяване на санкциите, обвинявайки европейците, че не спазват собствените си ангажименти по споразумението.

Иран спря сътрудничеството си с ядрената агенция на ООН след 12-дневна война с Израел по-рано тази година, като посочи неспособността на МААЕ да осъди израелските и американските удари върху ядрените му съоръжения.

