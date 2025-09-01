Източната провинция Пенджаб в Пакистан се сблъсква с най-голямото наводнение в историята си, съобщи високопоставен служител в неделя, докато нивата на реките достигат рекордни стойности.

Глобалното затопляне е влошило мусонните дъждове тази година в Пакистан, една от страните, най-уязвими към климатичните промени. Проливни дъждове и внезапни порои предизвикаха наводнения и свлачища в планинските райони на север и северозапад през последните месеци.

Жителите на източен Пенджаб също са преживели необичайно големи количества дъждове, както и трансгранични наводнения, след като Индия е освободила вода от препълнени реки и язовири в нискоразположените райони на Пакистан.

Министърът на провинцията, Мариам Аурангзеб, заяви на пресконференция в неделя: „Това е най-голямото наводнение в историята на Пенджаб. Наводнението е засегнало два милиона души. За първи път трите реки — Сутледж, Ченаб и Рави — носят толкова високи нива на вода.“

Местните власти използват учебни заведения, полицейски и охранителни обекти като спасителни лагери и евакуират хора, включително с лодки, добави тя.

„Министерството на външните работи събира данни относно умишленото освобождаване на вода от Индия в Пакистан“, допълни Аурангзеб. Нямаше незабавен коментар от страна на Индия.

Стотици загинали