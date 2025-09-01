Източната провинция Пенджаб в Пакистан се сблъсква с най-голямото наводнение в историята си, съобщи високопоставен служител в неделя, докато нивата на реките достигат рекордни стойности.
Глобалното затопляне е влошило мусонните дъждове тази година в Пакистан, една от страните, най-уязвими към климатичните промени. Проливни дъждове и внезапни порои предизвикаха наводнения и свлачища в планинските райони на север и северозапад през последните месеци.
Жителите на източен Пенджаб също са преживели необичайно големи количества дъждове, както и трансгранични наводнения, след като Индия е освободила вода от препълнени реки и язовири в нискоразположените райони на Пакистан.
Министърът на провинцията, Мариам Аурангзеб, заяви на пресконференция в неделя: „Това е най-голямото наводнение в историята на Пенджаб. Наводнението е засегнало два милиона души. За първи път трите реки — Сутледж, Ченаб и Рави — носят толкова високи нива на вода.“
Местните власти използват учебни заведения, полицейски и охранителни обекти като спасителни лагери и евакуират хора, включително с лодки, добави тя.
„Министерството на външните работи събира данни относно умишленото освобождаване на вода от Индия в Пакистан“, допълни Аурангзеб. Нямаше незабавен коментар от страна на Индия.
Стотици загинали
Индия предупреди съседа си за възможността от трансгранични наводнения миналата седмица, което беше първият публичен дипломатически контакт между двете страни след криза, която ги доближи до война през май.
Пенджаб, дом на около 150 милиона души, е жизненоважна част от селскостопанския сектор на страната и е основният производител на пшеница в Пакистан.
Свирепите наводнения през 2022 г. унищожиха огромни площи от реколтата в източната и южната част на страната, което накара премиера Шехбаз Шариф да предупреди, че страната му е изправена пред недостиг на храна.
Данни от националния метеорологичен център на Пакистан показват, че Пенджаб е получил с 26,5 процента повече мусонни дъждове между 1 юли и 27 август в сравнение със същия период миналата година.
Националната служба за управление на бедствия в страната съобщи, че 849 души са загинали, а 1 130 са ранени в инциденти, свързани с дъждовете, от 26 юни насам.
Мусонният сезон в Пакистан обикновено продължава до края на септември.