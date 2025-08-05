Средно 28 деца загиват всеки ден в Газа в резултат на продължаващото насилие и почти пълната блокада на хуманитарна помощ от страна на Израел, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ).
"Смърт от бомбардировки. Смърт от недохранване и глад. Смърт поради липса на помощ и жизненоважни услуги," заяви УНИЦЕФ в публикация в платформата X в понеделник.
"В Газа средно 28 деца на ден — колкото един клас — стават жертви на израелските нападения и глада поради липса на хранителни продукти и вода."
Агенцията призова за незабавен хуманитарен достъп и прекратяване на боевете, подчертавайки, че децата в Газа спешно се нуждаят от храна, чиста вода, лекарства и защита.
"Повече от всичко, те се нуждаят от прекратяване на огъня, СЕГА," добавиха от УНИЦЕФ.
Геноцидът в Газа
От 7 октомври 2023 г. Израел извършва геноцид в Газа.
Според Министерството на здравеопазването в Газа, близо 61 000 палестинци са убити — почти половината от тях жени и деца — а десетки хиляди са ранени.
Войната е опустошила здравната и санитарната инфраструктура на Газа, довела е до затварянето на почти всички болници и е поставила територията на ръба на глад.
Хуманитарните организации съобщават, че доставките на храна, лекарства и гориво са сериозно затруднени от израелските ограничения на граничните пунктове.
Въпреки нарастващите международни призиви за прекратяване на огъня, Израел продължава с геноцида.
УНИЦЕФ и други хуманитарни организации предупреждават, че без незабавно прекратяване на насилието, и без това тревожният брой на загиналите деца в Газа ще продължи да нараства.