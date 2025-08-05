Средно 28 деца загиват всеки ден в Газа в резултат на продължаващото насилие и почти пълната блокада на хуманитарна помощ от страна на Израел, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ).

"Смърт от бомбардировки. Смърт от недохранване и глад. Смърт поради липса на помощ и жизненоважни услуги," заяви УНИЦЕФ в публикация в платформата X в понеделник.

"В Газа средно 28 деца на ден — колкото един клас — стават жертви на израелските нападения и глада поради липса на хранителни продукти и вода."

Агенцията призова за незабавен хуманитарен достъп и прекратяване на боевете, подчертавайки, че децата в Газа спешно се нуждаят от храна, чиста вода, лекарства и защита.

"Повече от всичко, те се нуждаят от прекратяване на огъня, СЕГА," добавиха от УНИЦЕФ.

Геноцидът в Газа