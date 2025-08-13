СВЯТ
Южна Европа в ада на екстремни горещини и горски пожари
Един човек загина в Испания по време на пожар, а вътрешното министерство на страната обяви план за предварителна готовност.
Хора се борят с високите температури по време на гореща вълна в Барселона. / Reuters
преди 11 часа

Южна Европа продължава да се бори с екстремни горещини и горски пожари във вторник.

Метеорологичната служба Meteo-France издаде червен код за 14 департамента в южна Франция до сряда, тъй като температурите достигнаха до 42°C (107,6°F).

Докато горещата вълна се очаква да продължи през следващите дни, рискът от пожари също остава висок.

Испания се бори с десетки горски пожари, които са изпепелили хиляди хектари и принудиха хиляди хора да прекарат нощта извън домовете си, особено в градовете Кастилия, Леон, Кадис и в няколко жилищни района северно от Мадрид, според ежедневника El Pais.

Пожарът, който избухна в община в Мадрид, отне живота на един човек и унищожи около 1,000 хектара (2,471 акра), преди да бъде овладян.

Министерството на вътрешните работи на Испания обяви план за предварителна готовност поради активните пожари.

Испанската метеорологична агенция също издаде червен код, тъй като в няколко региона се очаква температурите да достигнат до 44°C (111°F).

В Португалия над 1,700 пожарникари се борят с четири отделни пожара в страната във вторник, съобщи телевизия RTP.

Португалският институт за море и атмосфера удължи оранжевия код за горещини до четвъртък, тъй като в някои региони температурите се очаква да достигнат до 44°C (111°F).

От началото на 2025 година горските пожари в Португалия са унищожили 42,000 хектара земя, площ приблизително пет пъти по-голяма от столицата Лисабон.

Гърция и Албания също се справят с продължаващи горски пожари в няколко региона.

Над 350,000 хектара са изгорели в Европа от началото на годината, като досега са регистрирани поне 1,478 пожара, според Европейската информационна система за горски пожари.

