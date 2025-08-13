Южна Европа продължава да се бори с екстремни горещини и горски пожари във вторник.

Метеорологичната служба Meteo-France издаде червен код за 14 департамента в южна Франция до сряда, тъй като температурите достигнаха до 42°C (107,6°F).

Докато горещата вълна се очаква да продължи през следващите дни, рискът от пожари също остава висок.

Испания се бори с десетки горски пожари, които са изпепелили хиляди хектари и принудиха хиляди хора да прекарат нощта извън домовете си, особено в градовете Кастилия, Леон, Кадис и в няколко жилищни района северно от Мадрид, според ежедневника El Pais.

Пожарът, който избухна в община в Мадрид, отне живота на един човек и унищожи около 1,000 хектара (2,471 акра), преди да бъде овладян.

Министерството на вътрешните работи на Испания обяви план за предварителна готовност поради активните пожари.

Испанската метеорологична агенция също издаде червен код, тъй като в няколко региона се очаква температурите да достигнат до 44°C (111°F).