Министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, заяви, че армията трябва да изпълнява решенията, взети от правителството относно Газа, след като се появиха съобщения за нарастващи вътрешни разногласия относно възможността за пълна окупация на блокирания анклав.

Изявлението дойде, докато премиерът Бенямин Нетаняху се подготвяше да свика своя съвет за сигурност в четвъртък, за да финализира решение за разширяване на израелските действия в Газа, които вече продължават близо 23 месеца.

Нетаняху заяви, че победата над Хамас остава предпоставка за освобождаването на заложниците, които все още се намират в Газа.

Израелските медии, позовавайки се на анонимни източници, съобщиха, че висши служители по сигурността са предупредили срещу ескалация на насилието в гъсто населени райони като град Газа и бежанските лагери, където се смята, че се намират много от заложниците.

В сряда бяха издадени нови заповеди за принудително преместване в северната и южната част на Газа, включително град Газа и Хан Юнис, където израелските войски заявиха, че се подготвят да "разширят обхвата на бойните действия".

Според съобщенията има нарастващо напрежение между Нетаняху и военните командири, включително началника на въоръжените сили генерал-лейтенант Еял Замир, който според сведенията е предупредил на среща тази седмица, че пълната окупация би била "влизане в капан".

Публичният оператор Кан съобщи, че Замир е изразил несъгласие по време на тричасова среща за сигурност с Нетаняху, докато Канал 12 информира, че той е предложил алтернативи като стратегии за обкръжение.

В публикация в X, министърът на отбраната Израел Кац призна ролята на Замир като съветник на правителството, но подчерта задължението на армията да изпълнява заповедите: "След като политическото ръководство вземе решения, ЦАХАЛ (армията) ще ги изпълни с решителност и професионализъм."

Тръмп: "Решението е на Израел"