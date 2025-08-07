Министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, заяви, че армията трябва да изпълнява решенията, взети от правителството относно Газа, след като се появиха съобщения за нарастващи вътрешни разногласия относно възможността за пълна окупация на блокирания анклав.
Изявлението дойде, докато премиерът Бенямин Нетаняху се подготвяше да свика своя съвет за сигурност в четвъртък, за да финализира решение за разширяване на израелските действия в Газа, които вече продължават близо 23 месеца.
Нетаняху заяви, че победата над Хамас остава предпоставка за освобождаването на заложниците, които все още се намират в Газа.
Израелските медии, позовавайки се на анонимни източници, съобщиха, че висши служители по сигурността са предупредили срещу ескалация на насилието в гъсто населени райони като град Газа и бежанските лагери, където се смята, че се намират много от заложниците.
В сряда бяха издадени нови заповеди за принудително преместване в северната и южната част на Газа, включително град Газа и Хан Юнис, където израелските войски заявиха, че се подготвят да "разширят обхвата на бойните действия".
Според съобщенията има нарастващо напрежение между Нетаняху и военните командири, включително началника на въоръжените сили генерал-лейтенант Еял Замир, който според сведенията е предупредил на среща тази седмица, че пълната окупация би била "влизане в капан".
Публичният оператор Кан съобщи, че Замир е изразил несъгласие по време на тричасова среща за сигурност с Нетаняху, докато Канал 12 информира, че той е предложил алтернативи като стратегии за обкръжение.
В публикация в X, министърът на отбраната Израел Кац призна ролята на Замир като съветник на правителството, но подчерта задължението на армията да изпълнява заповедите: "След като политическото ръководство вземе решения, ЦАХАЛ (армията) ще ги изпълни с решителност и професионализъм."
Тръмп: "Решението е на Израел"
Лидерът на опозицията Яир Лапид заяви, че е призовал Нетаняху да не окупира Газа, наричайки това "много лоша идея... оперативно, морално и икономически."
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан във вторник за възможната окупация, заяви, че не е запознат с детайлите, но добави: "Решението е на Израел."
Израелското правителство е под нарастващ натиск да сложи край на войната, на фона на задълбочаващите се опасения за хуманитарната катастрофа в Газа и съдбата на останалите заложници.
От 251 заложници, взети през октомври 2023 г., 49 остават в Газа, включително 27, за които израелската армия твърди, че са мъртви.
Международната тревога нараства, тъй като гладът заплашва повече от два милиона души в Газа.
Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) заяви в сряда, че само 1.5 процента от земеделските земи в Газа са недокоснати и достъпни.
"Газа е на ръба на пълномащабен глад," заяви генералният директор на FAO Ку Донгю.
"Хората гладуват не защото няма храна, а защото достъпът е блокиран, местните агропроизводствени системи са се сринали и семействата вече не могат да осигуряват дори най-основните си нужди."