Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник, Стив Уиткоф, ще се срещне с руски представители в сряда, докато Белият дом обмисля допълнителни санкции заради войната на Москва в Украйна.

"Имаме среща с Русия утре. Ще видим какво ще се случи," каза Тръмп пред репортери във вторник.

Той отказа да потвърди дали САЩ планират да наложат 100-процентови мита на страните, които продължават да купуват руски енергийни източници, включително Китай.

"Никога не съм казвал процент, но ще направим доста в тази посока. Ще видим какво ще се случи в следващия сравнително кратък период от време," добави той.

Тръмп допълни, че САЩ ще "вземат това решение" относно новите санкции след разговорите в сряда.

Коментарите идват преди крайния срок на 8 август, определен от президента, за Русия да постигне споразумение за прекратяване на огъня с Украйна или да се изправи пред засилен натиск от страна на САЩ.