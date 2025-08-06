Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник, Стив Уиткоф, ще се срещне с руски представители в сряда, докато Белият дом обмисля допълнителни санкции заради войната на Москва в Украйна.
"Имаме среща с Русия утре. Ще видим какво ще се случи," каза Тръмп пред репортери във вторник.
Той отказа да потвърди дали САЩ планират да наложат 100-процентови мита на страните, които продължават да купуват руски енергийни източници, включително Китай.
"Никога не съм казвал процент, но ще направим доста в тази посока. Ще видим какво ще се случи в следващия сравнително кратък период от време," добави той.
Тръмп допълни, че САЩ ще "вземат това решение" относно новите санкции след разговорите в сряда.
Коментарите идват преди крайния срок на 8 август, определен от президента, за Русия да постигне споразумение за прекратяване на огъня с Украйна или да се изправи пред засилен натиск от страна на САЩ.
По-рано във вторник говорителката на Държавния департамент Тами Брус потвърди пътуването на Уиткоф.
"Можем да потвърдим това от тази трибуна. Какво точно ще включва, нямам подробности за вас," каза Брус.
Тя добави, че докато Тръмп "не е доволен" от руския президент Владимир Путин или поведението на Москва, той "остава ангажиран с дипломатически решения" за прекратяване на войната.
Белият дом засили предупрежденията си срещу държави, които продължават да внасят руски енергийни източници, като нарече тези покупки спасителна линия за военната машина на Кремъл.