Бившият руски президент Дмитрий Медведев обвини страните от НАТО за решението на Москва да се оттегли от мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег.
„Изявлението на руското външно министерство за оттегляне от мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е резултат от антируската политика на страните от НАТО“, заяви Медведев, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, в платформата X в понеделник.
„Това е нова реалност, с която всички наши противници ще трябва да се съобразят. Очаквайте допълнителни стъпки“, добави той.
Неговите изказвания дойдоха след като руското външно министерство обяви, че Москва „вече не се счита обвързана“ със „самоналожените ограничения“, приети по Договора за ракети със среден и малък обсег (INF).
Договорът от 1987 г. изискваше САЩ и Съветския съюз да премахнат и трайно да се откажат от всички свои ядрени и конвенционални балистични и крилати ракети, изстрелвани от земята, с обсег от 500 до 5 500 километра.
„Бъдете много, много внимателни“
САЩ, по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, се оттеглиха от договора през 2019 г., позовавайки се на неспазване от страна на Русия, докато Москва отрече обвиненията.
Обявлението на Москва в понеделник дойде след като Тръмп миналата седмица нареди разполагането на две американски ядрени подводници „близо до Русия“ в отговор на Медведев, който наскоро разменяше остри реплики в социалните мрежи с американския президент.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в понеделник, че Русия е „много внимателна“ към всякакви изказвания, свързани с ядрени въпроси, и че Москва заема „отговорна позиция“ в това отношение.
„Русия е много внимателна към темата за неразпространението на ядрено оръжие. И, разбира се, смятаме, че всички трябва да бъдат много, много внимателни с ядрената реторика“, каза Песков пред репортери.
Тръмп заплаши със санкции срещу Русия, ако тя не прекрати войната си в Украйна, и заяви в неделя, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Русия тази седмица, преди крайния срок за американските санкции.