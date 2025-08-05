Бившият руски президент Дмитрий Медведев обвини страните от НАТО за решението на Москва да се оттегли от мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег.

„Изявлението на руското външно министерство за оттегляне от мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е резултат от антируската политика на страните от НАТО“, заяви Медведев, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, в платформата X в понеделник.

„Това е нова реалност, с която всички наши противници ще трябва да се съобразят. Очаквайте допълнителни стъпки“, добави той.

Неговите изказвания дойдоха след като руското външно министерство обяви, че Москва „вече не се счита обвързана“ със „самоналожените ограничения“, приети по Договора за ракети със среден и малък обсег (INF).

Договорът от 1987 г. изискваше САЩ и Съветския съюз да премахнат и трайно да се откажат от всички свои ядрени и конвенционални балистични и крилати ракети, изстрелвани от земята, с обсег от 500 до 5 500 километра.