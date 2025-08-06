Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва обеща да оспори новите американски мита чрез международни канали, заявявайки, че неговото правителство няма да отстъпи в защитата на икономическите интереси на страната.
„През 2025 г. ще прибегнем до всички възможни мерки, започвайки със СТО, за да защитим нашите интереси“, каза Лула по време на събитие в Бразилия във вторник.
„Правителството вече предприемаше действия за укрепване на външната търговия и създаване на нови възможности за местните компании още преди смяната на администрацията в Съединените щати.“
Неговите изказвания дойдоха няколко дни преди ново 50-процентно мито, наложено от администрацията на Тръмп, да влезе в сила за бразилския износ към САЩ, започвайки от петък.
Покана за COP30
Въпреки нарастващото напрежение, Лула заяви, че все още възнамерява да отправи дипломатическа покана към американския президент Доналд Тръмп.
„Можете да бъдете сигурни, че ще се обадя на Тръмп, за да го поканя на COP30 и да разбера неговото мнение по въпроса за климата. Ще бъда достатъчно любезен да му се обадя“, каза Лула, визирайки срещата на ООН за климатичните промени, насрочена за ноември в Белем, Пара.
„Ако той не присъства, това ще бъде защото не иска — но няма да е заради липса на възпитание, дружелюбност или демокрация“, добави той.
Лула подчерта, че Бразилия остава отворена за преговори по въпроса за митата с Вашингтон, но само „при равни условия“ и с „взаимно уважение“, като потвърди своя ангажимент към националния суверенитет и справедливата търговия.
Митата и дипломатическото напрежение следват решението на Вашингтон да наложи санкции на бразилския върховен съдия Александре де Мораес заради неговата роля в разследвания, свързани с предполагаем опит за преврат, свързан с бившия президент Жаир Болсонаро.