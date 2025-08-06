Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва обеща да оспори новите американски мита чрез международни канали, заявявайки, че неговото правителство няма да отстъпи в защитата на икономическите интереси на страната.

„През 2025 г. ще прибегнем до всички възможни мерки, започвайки със СТО, за да защитим нашите интереси“, каза Лула по време на събитие в Бразилия във вторник.

„Правителството вече предприемаше действия за укрепване на външната търговия и създаване на нови възможности за местните компании още преди смяната на администрацията в Съединените щати.“

Неговите изказвания дойдоха няколко дни преди ново 50-процентно мито, наложено от администрацията на Тръмп, да влезе в сила за бразилския износ към САЩ, започвайки от петък.

