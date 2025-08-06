ИКОНОМИКА
2 мин. четене
Бразилският президент Лула обещава да оспори американските мита в СТО
Бразилският президент заяви, че страната ще защитава своите търговски интереси чрез международни институции, и отправи покана за участие в климатичен форум, въпреки напрежението.
Бразилският президент Лула обещава да оспори американските мита в СТО
Лула обещава да оспори американските тарифи в СТО и кани Тръмп на COP30 / Reuters
6 август 2025

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва обеща да оспори новите американски мита чрез международни канали, заявявайки, че неговото правителство няма да отстъпи в защитата на икономическите интереси на страната.

„През 2025 г. ще прибегнем до всички възможни мерки, започвайки със СТО, за да защитим нашите интереси“, каза Лула по време на събитие в Бразилия във вторник.

„Правителството вече предприемаше действия за укрепване на външната търговия и създаване на нови възможности за местните компании още преди смяната на администрацията в Съединените щати.“

Неговите изказвания дойдоха няколко дни преди ново 50-процентно мито, наложено от администрацията на Тръмп, да влезе в сила за бразилския износ към САЩ, започвайки от петък.

СвързаниTRT Global - САЩ: Тръмп ще наложи мита на Китай, Индия и Бразилия заради покупката на руски петрол

Покана за COP30

recommended

Въпреки нарастващото напрежение, Лула заяви, че все още възнамерява да отправи дипломатическа покана към американския президент Доналд Тръмп.

„Можете да бъдете сигурни, че ще се обадя на Тръмп, за да го поканя на COP30 и да разбера неговото мнение по въпроса за климата. Ще бъда достатъчно любезен да му се обадя“, каза Лула, визирайки срещата на ООН за климатичните промени, насрочена за ноември в Белем, Пара.

„Ако той не присъства, това ще бъде защото не иска — но няма да е заради липса на възпитание, дружелюбност или демокрация“, добави той.

Лула подчерта, че Бразилия остава отворена за преговори по въпроса за митата с Вашингтон, но само „при равни условия“ и с „взаимно уважение“, като потвърди своя ангажимент към националния суверенитет и справедливата търговия.

Митата и дипломатическото напрежение следват решението на Вашингтон да наложи санкции на бразилския върховен съдия Александре де Мораес заради неговата роля в разследвания, свързани с предполагаем опит за преврат, свързан с бившия президент Жаир Болсонаро.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us