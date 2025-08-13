Пакистан и Съединените щати проведоха последния кръг от своя Диалог за борба с тероризма в Исламабад, като потвърдиха споделения си ангажимент за борба с тероризма „във всичките му форми и проявления“.

Срещата беше съпредседателствана във вторник от Специалния секретар на Пакистан за ООН, Набийл Мюнир, и Временно изпълняващия длъжността координатор за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ, Грегъри Д. ЛоДжерфо.

И двете страни подчертаха необходимостта от ефективни стратегии срещу заплахите от терористични групировки като Армията за освобождение на Белуджистан (BLA), Даеш-К и Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP).

Американската делегация похвали продължаващите усилия на Пакистан за ограничаване на терористични организации, които застрашават регионалната и глобалната сигурност.