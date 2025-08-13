Пакистан и Съединените щати проведоха последния кръг от своя Диалог за борба с тероризма в Исламабад, като потвърдиха споделения си ангажимент за борба с тероризма „във всичките му форми и проявления“.
Срещата беше съпредседателствана във вторник от Специалния секретар на Пакистан за ООН, Набийл Мюнир, и Временно изпълняващия длъжността координатор за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ, Грегъри Д. ЛоДжерфо.
И двете страни подчертаха необходимостта от ефективни стратегии срещу заплахите от терористични групировки като Армията за освобождение на Белуджистан (BLA), Даеш-К и Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP).
Американската делегация похвали продължаващите усилия на Пакистан за ограничаване на терористични организации, които застрашават регионалната и глобалната сигурност.
Вашингтон също изрази съболезнования за загубата на цивилни и служители на реда при последните атаки, включително бомбения атентат на влака Джафар Експрес и експлозията на училищен автобус в Хуздар.
Диалогът разгледа важността на укрепването на институционалните рамки и изграждането на капацитет за справяне със заплахите за сигурността.
Двете страни обсъдиха мерки за противодействие на използването на нововъзникващи технологии за терористични цели.
Участниците потвърдиха намерението си да работят заедно в многостранни форуми, включително в рамките на ООН, за насърчаване на устойчиви и ефективни подходи за борба с тероризма.
Подчертавайки дългогодишното партньорство между САЩ и Пакистан, двете страни заявиха, че устойчивият и структуриран диалог е от съществено значение за борбата с тероризма и за насърчаване на мира и стабилността.