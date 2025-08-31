Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще издаде изпълнителна заповед, изискваща идентификация на избирателите от всеки гласоподавател.

"Идентификацията на избирателите трябва да бъде част от всеки един глас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ! Ще издам изпълнителна заповед за това!!!", написа Тръмп в платформата Truth Social.

"Също така, никакво гласуване по пощата, освен за тези, които са много болни, и за военните, които са далеч," добави той.

Тръмп отдавна поставя под въпрос избирателната система на САЩ и продължава да твърди, че загубата му през 2020 г. от демократа Джо Байдън е резултат от широко разпространени измами, въпреки че тези твърдения са опровергани.

В продължение на години той също така призовава за премахване на електронните машини за гласуване, настоявайки за използването на хартиени бюлетини и ръчно преброяване — процес, който изборните служители определят като времеемък, скъп и много по-малко точен от машинното преброяване.

По-рано през август Тръмп обеща да издаде изпълнителна заповед за прекратяване на използването на бюлетини по пощата и машини за гласуване преди междинните избори през 2026 г. Въпреки това, федералните избори се администрират на ниво щати и не е ясно дали президентът има конституционното право да предприеме такава мярка.