Тръмп обещава изискване за лична карта за гласуване на бъдещи избори
Президент Тръмп обещава да въведе задължителна лична карта за гласуване и да ограничи гласуването по пощата чрез изпълнителна заповед преди междинните избори през 2026 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за хартиени бюлетини и ръчно преброяване вместо електронно гласуване. [Архивна снимка] / AP
31 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще издаде изпълнителна заповед, изискваща идентификация на избирателите от всеки гласоподавател.

"Идентификацията на избирателите трябва да бъде част от всеки един глас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ! Ще издам изпълнителна заповед за това!!!", написа Тръмп в платформата Truth Social.

"Също така, никакво гласуване по пощата, освен за тези, които са много болни, и за военните, които са далеч," добави той.

Тръмп отдавна поставя под въпрос избирателната система на САЩ и продължава да твърди, че загубата му през 2020 г. от демократа Джо Байдън е резултат от широко разпространени измами, въпреки че тези твърдения са опровергани.

В продължение на години той също така призовава за премахване на електронните машини за гласуване, настоявайки за използването на хартиени бюлетини и ръчно преброяване — процес, който изборните служители определят като времеемък, скъп и много по-малко точен от машинното преброяване.

По-рано през август Тръмп обеща да издаде изпълнителна заповед за прекратяване на използването на бюлетини по пощата и машини за гласуване преди междинните избори през 2026 г. Въпреки това, федералните избори се администрират на ниво щати и не е ясно дали президентът има конституционното право да предприеме такава мярка.

Междинни избори 2026

Изборите на 3 ноември 2026 г. ще бъдат първият национален референдум за вътрешната и външната политика на Тръмп, след като той се върна на власт през януари.

Демократите ще се стремят да прекъснат контрола на републиканците върху Камарата на представителите и Сената, за да блокират вътрешната програма на Тръмп.

Според BallotPedia, неправителствена организация за американска политика и избори, 36 щата изискват избирателите да представят идентификация на изборите, включително 25 щата, които изискват снимка с определени изключения, и 11 щата, които не изискват изрично снимка.

Останалите 14 щата не изискват идентификация за лично гласуване към август 2025 г.

Тръмп преди това критикува гласуването по пощата и електронните машини за гласуване, докато плановете за преразпределение на избирателните райони в няколко щата на САЩ са в ход преди междинните избори през 2026 г.

