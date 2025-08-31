Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова света да се стреми към мир, справедливост и сътрудничество в статията си, публикувана в известното китайско издание People’s Daily.

Под заглавието „Общ път към мир и справедливост“, Ердоган заяви в неделя, че Турция остава ангажирана с изграждането на мостове между цивилизациите, поддържането на диалог и разрешаването на кризи чрез дипломация и комуникация.

Посочвайки инициативата за зърното от Черно море, турският президент отбеляза ролята на Турция в опазването на глобалната продоволствена сигурност по време на войната между Русия и Украйна.

Турция беше домакин на няколко срещи между руски и украински делегации за мирни преговори, които помогнаха за улесняване на хуманитарни коридори и размяна на пленници.

„Водени от принципа, че „Няма победители във войната и няма губещи в справедливия мир“, ние продължаваме да преследваме нашата мирна дипломация с търпение“, написа Ердоган в китайското издание.

‘Независима Палестина е важна за регионалния мир’

Президентът Ердоган също критикува настоящата международна система за неспособността ѝ да защити цивилните, като посочи геноцидната война на Израел в Газа като сериозен проблем с човешките права.

„Събитията, които се разиграват в Газа, включително жестокостите и геноцида, извършени от Израел, са едни от най-ярките примери за тази реалност. Позицията на Турция относно Газа е ясна, защото човешките същества и човешките права са в центъра на нашата политика“, каза Ердоган.