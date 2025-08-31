Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова света да се стреми към мир, справедливост и сътрудничество в статията си, публикувана в известното китайско издание People’s Daily.
Под заглавието „Общ път към мир и справедливост“, Ердоган заяви в неделя, че Турция остава ангажирана с изграждането на мостове между цивилизациите, поддържането на диалог и разрешаването на кризи чрез дипломация и комуникация.
Посочвайки инициативата за зърното от Черно море, турският президент отбеляза ролята на Турция в опазването на глобалната продоволствена сигурност по време на войната между Русия и Украйна.
Турция беше домакин на няколко срещи между руски и украински делегации за мирни преговори, които помогнаха за улесняване на хуманитарни коридори и размяна на пленници.
„Водени от принципа, че „Няма победители във войната и няма губещи в справедливия мир“, ние продължаваме да преследваме нашата мирна дипломация с търпение“, написа Ердоган в китайското издание.
‘Независима Палестина е важна за регионалния мир’
Президентът Ердоган също критикува настоящата международна система за неспособността ѝ да защити цивилните, като посочи геноцидната война на Израел в Газа като сериозен проблем с човешките права.
„Събитията, които се разиграват в Газа, включително жестокостите и геноцида, извършени от Израел, са едни от най-ярките примери за тази реалност. Позицията на Турция относно Газа е ясна, защото човешките същества и човешките права са в центъра на нашата политика“, каза Ердоган.
Той отново изрази подкрепата си за напълно независима и суверенна Палестина в границите от 1967 г., с Източен Йерусалим като нейна столица, като жизненоважна за регионалната стабилност.
„Създаването на палестинска държава е от съществено значение за постигането на траен мир в региона“, добави той.
Ердоган подчерта, че регионалният мир също изисква икономическо сътрудничество, инфраструктурни проекти, енергийни партньорства и културни обмени за изграждане на доверие.
Турция ще продължи да насърчава глобалната стабилност чрез хуманитарна помощ, инициативи за развитие и многостранна дипломация, фокусирана върху приобщаващи решения, отбеляза той.
Среща с Си
Президентът Ердоган участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин като партньор за диалог, двудневно събитие.
По време на посещението той ще обсъди укрепването на двустранните отношения и връзките между Анкара и Пекин с китайския президент Си Дзинпин.
„Вярваме, че консолидирането на международната общност, в която Китайската народна република играе водеща роля, около колективната съвест и общите интереси ще проправи пътя към по-справедлив и проспериращ свят“, каза той.