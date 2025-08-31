СВЯТ
Присъствието на Турция в ШОС ѝ дава влияние, което малцина други притежават
Участието на Ердоган в ШОС отразява усилията на Турция да балансира своите западни съюзи, като същевременно задълбочава ангажимента си с Евразия в опит да формира многополюсен свят
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган (вляво) се среща с китайския си колега Си Дзинпин в Тиендзин, Китай, в неделя, 31 август 2025 г. / AA
31 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна в неделя в китайския пристанищен град Тиендзин, за да участва като почетен гост в 25-ата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Започвайки своите дипломатически ангажименти в рамките на събитието, Ердоган се срещна в неделя с китайския президент Си Дзинпин и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. В понеделник той ще изнесе реч на разширената сесия на срещата на върха на ШОС и ще проведе двустранни разговори с други лидери, участващи в събитието.

Посещението отбелязва първото пътуване на Ердоган до Китай от пет години насам и се случва на фона на нарастващите стратегически връзки между Анкара и Пекин. Тази година срещата на върха на ШОС има особено значение на фона на глобалната нестабилност, включително несигурността около примирието между Русия и Украйна и нарастващото напрежение в световната икономика, породено от тарифните политики на американския президент Доналд Тръмп.

Коментирайки значението на участието на Турция в ШОС, бившият премиер на Киргизстан Джоомарт Оторбаев заяви пред TRT World по телефон от Бишкек, че присъствието на Анкара на срещата подчертава нейната „целенасочена стратегия: балансиране на западните съюзи, като същевременно задълбочава ангажимента си към Евразия“.

Оторбаев определи Турция като „единствения глас на НАТО в ШОС“, отбелязвайки, че от 2012 г. тя е първият и единствен член на НАТО със статут на партньор за диалог в организацията. „Тази рядка позиция подчертава целенасочената стратегия на Анкара: балансиране на западните съюзи, като същевременно задълбочава ангажимента си към Евразия“, обясни той.

Киргизстан, заедно с Русия, Китай, Казахстан и Таджикистан, е сред основателите на „Шанхайската петорка“, създадена през 1996 г. Групата по-късно се трансформира в Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2001 г. с включването на Узбекистан.

Оттогава ШОС значително се разшири. Индия и Пакистан станаха пълноправни членове през 2018 г., последвани от Иран през 2023 г. и Беларус през 2024 г. Днес организацията обединява 10 държави членки, двама наблюдатели и 14 партньори за диалог, представляващи над 41% от световното население, над 34% от глобалния БВП (по ППС) и почти четвърт от световната суша.

Оторбаев посочи разширяващата се роля на Турция в организацията под ръководството на Ердоган, припомняйки председателството ѝ на Енергийния клуб на ШОС през 2017 г., задълбочаващите се енергийни и търговски връзки с Русия и Китай и нарастващото сътрудничество с централноазиатските членове Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Сега, когато Азербайджан кандидатства за пълноправно членство в ШОС, Оторбаев твърди, че „евразийското измерение на Турция става все по-трудно за игнориране“.

„Съществува естествена връзка между Турция и ШОС, тъй като три от основателите ѝ — Казахстан, Киргизстан и Узбекистан — са тюркоезични“, отбеляза той. „Присъствието на президента Ердоган на срещата в Тиендзин ще укрепи връзките между тюркските нации“, каза Оторбаев, прогнозирайки, че Анкара може да стане пълноправен член в бъдеще.

Миналата година Ердоган изрази желанието си Турция да стане пълноправен член на ШОС. „Нашата цел е да станем постоянен член. Турция трябва да се присъедини към „Шанхайската петорка“ като постоянен член, вместо да бъде наблюдателна държава“, заяви той на пресконференция.

Оторбаев подчерта, че в днешния турбулентен глобален контекст — белязан от войната в Украйна, нестабилността в Близкия изток, засилващото се съперничество между САЩ и Китай и възобновеното търговско напрежение — присъствието на Турция в ШОС ѝ предоставя лостове, които малцина други притежават. „Като единственият член на НАТО на масата на ШОС, тя може да говори и с двата лагера, да посредничи в спорове и да оформя дебати по разделителните линии“, каза той.

„ШОС предлага на Анкара платформа за балансиране на тези интереси, като същевременно демонстрира на съюзниците в НАТО и ЕС, че има опции извън трансатлантическата орбита“, добави Оторбаев. „Предизвикателството пред Турция е да докаже, че да бъде единственият член на НАТО в ШОС не е противоречие, а уникална сила. Ако Анкара успее, тя може да оформи дебати далеч отвъд Евразия.“

Той заключи, че присъствието на Ердоган в Тиендзин изпраща ясно послание: „Турция възнамерява да помогне за оформянето на многополюсен свят — не отстрани, а в центъра на масата.“

Тази стратегическа визия се отразява и в думите на самия Ердоган. В подписана статия за китайския вестник People’s Daily, публикувана в неделя, турският президент призова за глобален мир, справедливост и сътрудничество. В статията, озаглавена „Споделен път към мир и справедливост“, Ердоган подчерта ролята на Турция в Инициативата за зърно от Черно море и домакинството на мирни преговори между Русия и Украйна, като акцентира върху дипломацията и диалога като път за разрешаване на кризи, отбелязвайки, че „няма победители във войната и няма губещи в справедливия мир“.

