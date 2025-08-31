Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна в неделя в китайския пристанищен град Тиендзин, за да участва като почетен гост в 25-ата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Започвайки своите дипломатически ангажименти в рамките на събитието, Ердоган се срещна в неделя с китайския президент Си Дзинпин и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. В понеделник той ще изнесе реч на разширената сесия на срещата на върха на ШОС и ще проведе двустранни разговори с други лидери, участващи в събитието.

Посещението отбелязва първото пътуване на Ердоган до Китай от пет години насам и се случва на фона на нарастващите стратегически връзки между Анкара и Пекин. Тази година срещата на върха на ШОС има особено значение на фона на глобалната нестабилност, включително несигурността около примирието между Русия и Украйна и нарастващото напрежение в световната икономика, породено от тарифните политики на американския президент Доналд Тръмп.

Коментирайки значението на участието на Турция в ШОС, бившият премиер на Киргизстан Джоомарт Оторбаев заяви пред TRT World по телефон от Бишкек, че присъствието на Анкара на срещата подчертава нейната „целенасочена стратегия: балансиране на западните съюзи, като същевременно задълбочава ангажимента си към Евразия“.

Оторбаев определи Турция като „единствения глас на НАТО в ШОС“, отбелязвайки, че от 2012 г. тя е първият и единствен член на НАТО със статут на партньор за диалог в организацията. „Тази рядка позиция подчертава целенасочената стратегия на Анкара: балансиране на западните съюзи, като същевременно задълбочава ангажимента си към Евразия“, обясни той.

Киргизстан, заедно с Русия, Китай, Казахстан и Таджикистан, е сред основателите на „Шанхайската петорка“, създадена през 1996 г. Групата по-късно се трансформира в Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2001 г. с включването на Узбекистан.

Оттогава ШОС значително се разшири. Индия и Пакистан станаха пълноправни членове през 2018 г., последвани от Иран през 2023 г. и Беларус през 2024 г. Днес организацията обединява 10 държави членки, двама наблюдатели и 14 партньори за диалог, представляващи над 41% от световното население, над 34% от глобалния БВП (по ППС) и почти четвърт от световната суша.

Оторбаев посочи разширяващата се роля на Турция в организацията под ръководството на Ердоган, припомняйки председателството ѝ на Енергийния клуб на ШОС през 2017 г., задълбочаващите се енергийни и търговски връзки с Русия и Китай и нарастващото сътрудничество с централноазиатските членове Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Сега, когато Азербайджан кандидатства за пълноправно членство в ШОС, Оторбаев твърди, че „евразийското измерение на Турция става все по-трудно за игнориране“.