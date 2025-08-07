31-годишния Насирудин e забелязан от местни жители близо до ръба на топящият се ледник Лейди Медоус в региона Кохистан, провинция Хайбер Пахтунхва, Пакистан, в четвъртък миналата седмица.

Добре запазеното тяло, все още носещо лична карта, е намерено на 31 юли от местен овчар и погребано в сряда.

Насирудин, който е известен само с едно име, е бил съпруг и баща на две деца.

Семейството му разказва, че той и брат му избягали в планините след спор в селото им през 1997 г., когато Насирудин паднал в ледникова пукнатина. Брат му оцелява, но Насирудин не е открит.

Не оставиха камък върху камък

Семейството на Насирудин, чието тяло беше открито на топящ се ледник в Пакистан след 28 години, изрази облекчение миналия четвъртък.