31-годишния Насирудин e забелязан от местни жители близо до ръба на топящият се ледник Лейди Медоус в региона Кохистан, провинция Хайбер Пахтунхва, Пакистан, в четвъртък миналата седмица.
Добре запазеното тяло, все още носещо лична карта, е намерено на 31 юли от местен овчар и погребано в сряда.
Насирудин, който е известен само с едно име, е бил съпруг и баща на две деца.
Семейството му разказва, че той и брат му избягали в планините след спор в селото им през 1997 г., когато Насирудин паднал в ледникова пукнатина. Брат му оцелява, но Насирудин не е открит.
Не оставиха камък върху камък
Семейството на Насирудин, чието тяло беше открито на топящ се ледник в Пакистан след 28 години, изрази облекчение миналия четвъртък.
„Нашето семейство не остави камък върху камък, докато го търсеше през всички тези години“, каза Малик Убайд, племенникът на починалия, в телефонно интервю за AFP.
„Нашите чичовци и братовчеди посещаваха ледника няколко пъти, за да видят дали тялото му може да бъде намерено, но в крайна сметка се отказаха, защото това не беше възможно.“
„Най-накрая почувствахме известно облекчение след откриването на тялото му“, добави Убайд.
Бързо топящи се ледници
Кохистан е планински регион, където се простират външните части на Хималаите.
Пакистан е дом на повече от 13 000 ледника – повече отколкото на всяко друго място по света извън полярните области.
Въпреки това, покачващите се глобални температури, свързани предизвиканите от хората климатичните промени, водят до бързо топене на ледниците.