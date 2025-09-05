СВЯТ
Броят на жертвите на земетресението в Афганистан надхвърля 2,205
Спасителните усилия продължават в няколко провинции, докато хиляди остават ранени, а хуманитарни организации предупреждават за спешна необходимост от помощ.
Хуманитарните организации призовават за спешна международна помощ, за да се предотврати задълбочаването на кризата. / AA
5 септември 2025

Операциите по търсене и спасяване са в ход в източен Афганистан след мощно земетресение в неделя вечерта, което отне живота на най-малко 2,205 души и остави хиляди ранени, съобщи говорител на правителството на талибаните.

Говорителят на талибаните Хамдула Фитрат, който предостави актуализираните данни за жертвите, заяви, че усилията за търсене и спасяване продължават. „Палатки са разположени за хората, а доставката на първа помощ и спешни материали е в ход.“

Рахимула Хамзала, говорител на местните сили за сигурност в провинция Кунар, заяви в четвъртък, че общият брой на загиналите и ранените е надхвърлил 5,000.

„С много хора, които все още са затрупани под развалините, броят на жертвите може да се увеличи, докато операциите по търсене на оцелели продължават,“ предупреди той.

Призиви за международна подкрепа

Властите в Кабул заявиха, че очакват данни за жертвите от провинциите Нангархар, Лагман и Панджшир, които също са били засегнати от земетресението. Най-малко 12 смъртни случая вече са потвърдени в Нангархар.

Хуманитарни агенции съобщават, че мащабът на разрушенията е огромен и призовават за спешна международна подкрепа, за да се предотврати задълбочаване на кризата.

Тюркийе е изпратила 25 тона помощ, включително материали за подслон, хигиенни комплекти и храна, докато Пакистан, Иран, Китай, Индия и няколко западни държави са обещали съдействие.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е станало в 23:47 местно време (19:17 GMT) на около 27 километра източно-североизточно от Джалалабад на малка дълбочина от 8 километра. Повечето жители са били заспали, когато то е ударило.

Това е третото голямо земетресение, което удря Афганистан, откакто талибаните отново взеха властта през 2021 година, което допълнително усложнява хуманитарните предизвикателства в страната.

