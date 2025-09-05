Операциите по търсене и спасяване са в ход в източен Афганистан след мощно земетресение в неделя вечерта, което отне живота на най-малко 2,205 души и остави хиляди ранени, съобщи говорител на правителството на талибаните.

Говорителят на талибаните Хамдула Фитрат, който предостави актуализираните данни за жертвите, заяви, че усилията за търсене и спасяване продължават. „Палатки са разположени за хората, а доставката на първа помощ и спешни материали е в ход.“

Рахимула Хамзала, говорител на местните сили за сигурност в провинция Кунар, заяви в четвъртък, че общият брой на загиналите и ранените е надхвърлил 5,000.

„С много хора, които все още са затрупани под развалините, броят на жертвите може да се увеличи, докато операциите по търсене на оцелели продължават,“ предупреди той.

Призиви за международна подкрепа