Нова Зеландия разглежда възможността за признаване на държавата Палестина, заяви външният министър Уинстън Питърс в понеделник.

Министър-председателят Кристофър Луксън и кабинета му ще вземат официално решение през септември и ще представят позицията на правителството по време на Седмицата на лидерите на ООН, посочи Питърс.

През последните седмици няколко държави, сред които Австралия, Великобритания и Канада, обявиха, че ще признаят палестинската държава по време на предстоящата сесия на Генералната асамблея на ООН през септември.

Питърс уточни, че въпреки че някои от близките партньори на Нова Зеландия са избрали да признаят палестинска държава, Нова Зеландия води независима външна политика.

„Възнамеряваме внимателно да обмислим въпроса и след това да действаме съобразно принципите, ценностите и националния интерес на Нова Зеландия", заяви Питърс в изявление.

Правителството трябва да прецени дали е постигнат достатъчен напредък към превръщането на палестинските територии в жизнеспособна и легитимна държава, за да може Нова Зеландия да предостави признаване.