Нова Зеландия обмисля да признае Палестина, заяви външният министър
Очаква се решението да бъде формализирано през септември, след обещания от Австралия и подобни ангажименти от Великобритания, Канада и други преди Генералната асамблея на ООН.
Ходът идва, след като Австралия заяви, че ще признае държавата Палестина на Общото събрание на ООН през септември. / AP
11 август 2025

Нова Зеландия разглежда възможността за признаване на държавата Палестина, заяви външният министър Уинстън Питърс в понеделник.

Министър-председателят Кристофър Луксън и кабинета му ще вземат официално решение през септември и ще представят позицията на правителството по време на Седмицата на лидерите на ООН, посочи Питърс.

През последните седмици няколко държави, сред които Австралия, Великобритания и Канада, обявиха, че ще признаят палестинската държава по време на предстоящата сесия на Генералната асамблея на ООН през септември.

Питърс уточни, че въпреки че някои от близките партньори на Нова Зеландия са избрали да признаят палестинска държава, Нова Зеландия води независима външна политика.

„Възнамеряваме внимателно да обмислим въпроса и след това да действаме съобразно принципите, ценностите и националния интерес на Нова Зеландия", заяви Питърс в изявление.

Правителството трябва да прецени дали е постигнат достатъчен напредък към превръщането на палестинските територии в жизнеспособна и легитимна държава, за да може Нова Зеландия да предостави признаване.

„Нова Зеландия отдавна ясно е заявила, че признаването на палестинска държава е въпрос на време, а не на възможност", добави Питърс.

Обявлението идва в момент, когато австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че страната му ще признае палестинска държава на Общото събрание на ООН през септември.

„Австралия ще признае правото на палестинския народ на собствена държава", каза той пред журналисти, добавяйки, че това е единственият начин към постигане на "постоянен" мир.

„Сега има възможност, и Австралия ще работи с международната общност, за да я използва", добави той.

От 7 октомври 2023 г. няколко държави, включително Франция, Великобритания и Канада, обявиха планове да признаят палестинската държавност.

