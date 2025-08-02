ИКОНОМИКА
2 мин. четене
Глобалните акции се сриват заради слабия доклад за заетостта в САЩ и предстоящите тарифи на Тръмп
Пазарите рязко спадат в САЩ, Европа и Азия, след като слабите данни за наемане на работа подхранват опасенията от рецесия, а Тръмп потвърждава нова вълна от мита върху глобалните търговски партньори.
Глобалните акции се сриват заради слабия доклад за заетостта в САЩ и предстоящите тарифи на Тръмп
Глобалните акции се сринаха след слабия доклад за заетостта в САЩ и задаващите се тарифи на Тръмп / AP
2 август 2025

Фондовите пазари по света отбелязаха рязък спад след разочароващ доклад за заетостта в САЩ, който породи опасения относно състоянието на глобалната икономика, точно когато президентът Доналд Тръмп потвърди нови мита за десетки държави.

Основните американски индекси завършиха деня със спад от над 1.2 процента, докато пазарите в Париж и Франкфурт отчетоха почти три процента спад.

Загубите се разпространиха в Азия и Европа, а цените на петрола рязко паднаха поради опасения за намаляващо търсене.

Министерството на труда на САЩ съобщи, че икономиката е добавила само 73,000 работни места през юли, което е значително под очакванията.

Нивото на безработица леко се е повишило до 4.2 процента спрямо 4.1 процента.

Освен това, данните за заетостта от май и юни бяха ревизирани надолу с общо 260,000 работни места.

Анализатори отбелязаха, че пазарите са търсили причина за продажби след няколко седмици на рекордни върхове.

recommended

Междувременно, дългоочакваното увеличение на митата от страна на Тръмп влезе в сила.

В четвъртък вечерта той обяви, че десетки търговски партньори — включително Европейския съюз — ще бъдат изправени пред нови митнически ставки, вариращи от 10 до 41 процента.

Въпреки това, Белият дом заяви, че митата няма да бъдат приложени до 7 август, давайки време на страните да сключат двустранни споразумения със САЩ.

Някои държави — включително Великобритания, ЕС, Япония и Южна Корея — вече са осигурили странични споразумения.

Преговорите с Китай продължават преди изтичането на крехкото търговско примирие, насрочено за 12 август.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us