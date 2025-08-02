Фондовите пазари по света отбелязаха рязък спад след разочароващ доклад за заетостта в САЩ, който породи опасения относно състоянието на глобалната икономика, точно когато президентът Доналд Тръмп потвърди нови мита за десетки държави.
Основните американски индекси завършиха деня със спад от над 1.2 процента, докато пазарите в Париж и Франкфурт отчетоха почти три процента спад.
Загубите се разпространиха в Азия и Европа, а цените на петрола рязко паднаха поради опасения за намаляващо търсене.
Министерството на труда на САЩ съобщи, че икономиката е добавила само 73,000 работни места през юли, което е значително под очакванията.
Нивото на безработица леко се е повишило до 4.2 процента спрямо 4.1 процента.
Освен това, данните за заетостта от май и юни бяха ревизирани надолу с общо 260,000 работни места.
Анализатори отбелязаха, че пазарите са търсили причина за продажби след няколко седмици на рекордни върхове.
Междувременно, дългоочакваното увеличение на митата от страна на Тръмп влезе в сила.
В четвъртък вечерта той обяви, че десетки търговски партньори — включително Европейския съюз — ще бъдат изправени пред нови митнически ставки, вариращи от 10 до 41 процента.
Въпреки това, Белият дом заяви, че митата няма да бъдат приложени до 7 август, давайки време на страните да сключат двустранни споразумения със САЩ.
Някои държави — включително Великобритания, ЕС, Япония и Южна Корея — вече са осигурили странични споразумения.
Преговорите с Китай продължават преди изтичането на крехкото търговско примирие, насрочено за 12 август.