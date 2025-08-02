Фондовите пазари по света отбелязаха рязък спад след разочароващ доклад за заетостта в САЩ, който породи опасения относно състоянието на глобалната икономика, точно когато президентът Доналд Тръмп потвърди нови мита за десетки държави.

Основните американски индекси завършиха деня със спад от над 1.2 процента, докато пазарите в Париж и Франкфурт отчетоха почти три процента спад.

Загубите се разпространиха в Азия и Европа, а цените на петрола рязко паднаха поради опасения за намаляващо търсене.

Министерството на труда на САЩ съобщи, че икономиката е добавила само 73,000 работни места през юли, което е значително под очакванията.

Нивото на безработица леко се е повишило до 4.2 процента спрямо 4.1 процента.

Освен това, данните за заетостта от май и юни бяха ревизирани надолу с общо 260,000 работни места.

Анализатори отбелязаха, че пазарите са търсили причина за продажби след няколко седмици на рекордни върхове.