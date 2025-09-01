След грандиозния парад с участието на елитните формирования на турските военноморски сили в Босфора миналата седмица, президентът Реджеп Тайип Ердоган изтъкна морската мощ на страната и очерта пътната карта за бъдещето, поставяйки доктрината „Синьо отечество“ в центъра на морската отбрана.

Военноморският парад се проведе в рамките на тридневния „Текнофест“, водещият турски фестивал за технологии, авиация и космос, на който се представят обикновено иновации в гражданската и военната сфера, както и демонстрации на дронове.

Този път обаче фестивалът придоби различен характер.

Включването на пълномащабен военноморски парад в програмата на специалното издание на „Текнофест Синьо отечество“, свърза събитието директно с „ морската стратегия на Тюркийе - „Синьо отечество“, която акцентира върху суверенитета над заобикалящите я морета - Егейско, Черно и Средиземно море.

Флотът включваше някои от най-модерните военноморски платформи на Турция: TCG Anadolu – водещият десантен кораб на страната, историческата яхта TCG Savarona, закупен от турското правителство и подарен на Мустафа Кемал Ататюрк а по-късно възстановен като символ на националното наследство; фрегатата TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, подводниците TCG Sancaktar и подводницата TCG Hizirreis.

Докато флотът преминаваше под третия висящ мост над Босфора, „Явуз Султан Селим“ към двореца „Долмабахче“, където президентът Ердоган и първата дама Емине Ердоган наблюдаваха парада от президентския офис, тълпите събрали се край двата бряга на протока поздравяваха корабите развявайки турски знамена.

При преминаването си пред „Долмабахче“, корабите направиха известния 21-оръдеен салют - традиционен военноморски поздрав и така отбелязаха една от най-значимите морски церемонии в съвременната турска история.

Десетки хиляди се събраха на брега, за да видят и подкрепят съчетанието между популярния спектакъл и посланията на държавата.

Президентът Ердоган подчерта този символизъм с категорично изказване по време на церемонията: „Ако мечът е изваден, няма място за думи.“

Наблюдателите смятат, че това изявление е насочено както към обществеността в страната, за да засили националната гордост, така и към регионалните съперници, за да сигнализира за готовността на Тюркийе да защити своите морски права.

Стратегическото послание зад парада

Отвъд знамената и поздравите, организирането на парада не беше само спектакъл. Чрез свързването на „Текнофест“, с доктрината „Синьо отечество“, Анкара постави морския суверенитет в центъра на националния си наратив. Доктрината утвърждава правата на Тюркийе в Егейско, Черно море и Източното Средиземноморие. Нейната цел се разглежда както възпиране и правна позиция, така и израз на амбиция.

Професор Месут Хаккъ Джасън, експерт по международно право и сигурност, описва церемонията като „декларация за намерение“.

Джасън подчертава, че времето на демонстрацията не е било случайно.

На 26 август се отбелязва битката при Манцикерт (днес Малазгирт) през 1071 г., а на 30 август Деня на Великата победа от 1922 г. Свързвайки миналите триумфи с настоящата стратегия, Ердоган каза по-рано в своето изказване в Малазгирт: „Ако мечът е изваден, няма място за думи.“