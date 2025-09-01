След грандиозния парад с участието на елитните формирования на турските военноморски сили в Босфора миналата седмица, президентът Реджеп Тайип Ердоган изтъкна морската мощ на страната и очерта пътната карта за бъдещето, поставяйки доктрината „Синьо отечество“ в центъра на морската отбрана.
Военноморският парад се проведе в рамките на тридневния „Текнофест“, водещият турски фестивал за технологии, авиация и космос, на който се представят обикновено иновации в гражданската и военната сфера, както и демонстрации на дронове.
Този път обаче фестивалът придоби различен характер.
Включването на пълномащабен военноморски парад в програмата на специалното издание на „Текнофест Синьо отечество“, свърза събитието директно с „ морската стратегия на Тюркийе - „Синьо отечество“, която акцентира върху суверенитета над заобикалящите я морета - Егейско, Черно и Средиземно море.
Флотът включваше някои от най-модерните военноморски платформи на Турция: TCG Anadolu – водещият десантен кораб на страната, историческата яхта TCG Savarona, закупен от турското правителство и подарен на Мустафа Кемал Ататюрк а по-късно възстановен като символ на националното наследство; фрегатата TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, подводниците TCG Sancaktar и подводницата TCG Hizirreis.
Докато флотът преминаваше под третия висящ мост над Босфора, „Явуз Султан Селим“ към двореца „Долмабахче“, където президентът Ердоган и първата дама Емине Ердоган наблюдаваха парада от президентския офис, тълпите събрали се край двата бряга на протока поздравяваха корабите развявайки турски знамена.
При преминаването си пред „Долмабахче“, корабите направиха известния 21-оръдеен салют - традиционен военноморски поздрав и така отбелязаха една от най-значимите морски церемонии в съвременната турска история.
Десетки хиляди се събраха на брега, за да видят и подкрепят съчетанието между популярния спектакъл и посланията на държавата.
Президентът Ердоган подчерта този символизъм с категорично изказване по време на церемонията: „Ако мечът е изваден, няма място за думи.“
Наблюдателите смятат, че това изявление е насочено както към обществеността в страната, за да засили националната гордост, така и към регионалните съперници, за да сигнализира за готовността на Тюркийе да защити своите морски права.
Стратегическото послание зад парада
Отвъд знамената и поздравите, организирането на парада не беше само спектакъл. Чрез свързването на „Текнофест“, с доктрината „Синьо отечество“, Анкара постави морския суверенитет в центъра на националния си наратив. Доктрината утвърждава правата на Тюркийе в Егейско, Черно море и Източното Средиземноморие. Нейната цел се разглежда както възпиране и правна позиция, така и израз на амбиция.
Професор Месут Хаккъ Джасън, експерт по международно право и сигурност, описва церемонията като „декларация за намерение“.
Джасън подчертава, че времето на демонстрацията не е било случайно.
На 26 август се отбелязва битката при Манцикерт (днес Малазгирт) през 1071 г., а на 30 август Деня на Великата победа от 1922 г. Свързвайки миналите триумфи с настоящата стратегия, Ердоган каза по-рано в своето изказване в Малазгирт: „Ако мечът е изваден, няма място за думи.“
„Провеждането на тази парад на 26 август беше дълбоко символично“, каза Джасън пред TRT World. Тук резонира „Историческата заповед на Ататюрк:„Армии, вашата първа цел е Средиземно море!“ Доктрината „Синьо отечество“ е столетното продължение на тази визия.“
За архитектите на доктрината символиката е само едина част. В основата си „Синьо отечество“ се крият способности. Въвеждането в експлоатация на TCG Anadolu, първият десантен кораб на Тюркийе, най-голямата военноморска платформа до момента, е център на това послание.
Пенсионираният контраадмирал Джихат Яйджъ, главният архитект на доктрината „Синьо отечество“, отхвърля опитите за омаловажаване на ролята на кораба.
„TCG Anadolu не е просто десантен кораб, както някои предполагат“, каза той пред TRT World. „Това е многоцелеви десантен кораб – фактически плаваща база. Той превозва сухопътни сили, танкове, морска пехота, БЛА, ударни дронове, хеликоптери и когато бъдат налични, самолети с вертикално излитане. Той интегрира сухопътна, въздушна и морска мощ в една платформа.“
Тази способност, според Яйджъ, поставя Тюркийе в елитна категория в рамките на НАТО.
„От 32 членки на НАТО, само шест държави притежават истински възможности за проектиране на сила. С TCG Anadolu Тюркийе се присъединява към тази изключителна група.“
Абсолютен суверенитет
Парадът даваше и правно послание. С преминаването на флотата през Босфора, Анкара затвърди суверенитета си над турските проливи, гарантиран от Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. за режима на преминаване през проливите.
Джасън подчерта, че това не е бил празен жест: „Това потвърди абсолютния суверенитет на Тюркийе над проливите Босфор и Дарданели, в съответствие с Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. относно режима на проливите. В контекста на конфликта между Русия и Украйна, това предотврати по-широкото разширяване на напрежение между НАТО и Русия, като същевременно подчерта ролята на Тюркийе, като стабилизираща сила.“
Яйджъ също така наблегна на отбранителната индустрия, която направи възможна подобна демонстрация на сила.
Само преди десетилетие военноморските сили бяха зависими от чуждестранни доставчици на военни кораби, поддръжка и оръжия. Днес, благодарение на Националния корабен проект (MILGEM), Тюркийе произвежда корвети, фрегати и дори усъвършенствани радарни, сонарни и ракетни системи.
Според Яйджъ, „Турските военноморски сили, с десетилетия си опит, достигнаха днес тази изключително важна позиция благодарение на нашата национална и вътрешна стратегия за отбранителна индустрия.“
Реставрираната яхта на Ататюрк, „Саварона“, плаваща редом с най-съвременни кораби като „Анадолу“ и „Истанбул“, символично свързва момента на основаването на Тюркийе със съвременните ѝ цели.
Както коментира професор Джасън, парадът „не беше просто церемония, а и декларация, че Тюркийе ще защитава своите права и интереси в Средиземно, Егейско и Черно море“. Яйджъ потвърди тази гледна точка в по-широк смисъл: „От миналото към бъдещето Тюркийе изгражда флот на надеждата, който защитава, възпира и вдъхновява.“